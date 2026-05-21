ASTROLOGIA

Universo envia alívio e respostas hoje (21 de maio) para 4 signos que viviam sabotando a própria paz

Saiba como o céu limpa essa névoa mental nesta quinta-feira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 10:22

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquela sensação de que o pior vai acontecer a qualquer momento, fazendo seu estômago revirar logo cedo? Pois hoje o céu manda um aviso para você parar de criar monstros onde só existe vento. A poeira das últimas semanas começa a baixar nesta quinta-feira (21), trazendo um choque de realidade.



Como é a mãe de cada signo 1 de 12

A verdade é que grande parte do cansaço que você sente não vem dos seus problemas reais, mas das crises fictícias que sua mente insistiu em construir por medo do amanhã. Com o Sol e Mercúrio alinhados em Touro, o dia de hoje traz o famoso "pé no chão". Aquelas respostas que você tanto buscou na base da ansiedade finalmente aparecem de forma simples, prática e sem nenhum drama.

Para quatro signos em especial, o alívio será imediato. É como se o GPS fosse recalibrado, mostrando que o caminho à frente está livre de perigo. Se havia um impasse familiar ou um mal-entendido burocrático tirando o seu sono, a clareza mental desta quinta-feira (21) ajuda a desatar o nó. O momento exige desapego dos cenários ruins que você inventou.