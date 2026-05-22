ASTROLOGIA

Astróloga revela como mapa astral pode indicar perda de pets: 'Uma parte de nós vai embora com eles'

Especialista compartilhou relato pessoal após perder dois gatos e explicou relação da astrologia com momentos de luto animal

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 03:00

Astrologia e animais Crédito: Reprodução

A morte de animais de estimação também pode aparecer simbolicamente no mapa astral dos tutores, segundo a astróloga Titi Vidal. Em um relato emocionante, ela compartilhou a perda recente de dois gatos e explicou como determinados trânsitos astrológicos podem coincidir com momentos difíceis envolvendo pets.

No texto, a especialista relata a despedida da gata Menina e, meses depois, do gato Urano, ambos muito presentes na rotina da família. “Uma parte nossa vai embora com eles”, escreveu ao falar sobre o luto causado pela perda dos animais de estimação.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Segundo Titi Vidal, a astrologia consegue mostrar períodos ligados a mudanças profundas, desafios de saúde e encerramentos de ciclos, inclusive envolvendo bichinhos.

Ela explicou que estava vivendo um trânsito de Saturno pela Casa 6 do mapa astral, setor tradicionalmente associado à rotina, saúde e animais domésticos. Durante esse período, além de problemas pessoais de saúde, seus gatos também adoeceram ou tiveram piora no quadro clínico.

No caso do gato Urano, descrito como leonino, carinhoso e extremamente agitado, a morte aconteceu de forma repentina. Segundo a astróloga, ele passou anos convivendo com doenças crônicas, mas piorou rapidamente pouco antes de morrer.

Titi também explicou que ativações envolvendo a Casa 8, ligada simbolicamente a perdas, transformações e encerramentos, apareceram nos períodos em que os pets partiram.

Apesar disso, ela reforçou que os trânsitos não significam necessariamente morte ou acontecimentos inevitáveis. “Isso não significa que todo mundo que está com trânsito de Saturno na Casa 6 vá perder um bichinho”, destacou. Segundo ela, o momento também pode representar aumento de responsabilidades com animais, adoção de pets ou necessidade maior de cuidados veterinários.

A astróloga afirmou ainda que animais idosos ou com problemas crônicos de saúde costumam exigir mais atenção durante esses períodos astrológicos.