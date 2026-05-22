ASTROLOGIA

Hoje (22 de maio) marca uma virada importante nos relacionamentos, no trabalho e até na forma como muitos signos enxergam o próprio futuro

A sexta-feira chega com energia intensa para decisões, conversas sinceras e mudanças emocionais que estavam sendo adiadas há semanas

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 22 de maio, traz uma mistura de sensibilidade e praticidade. Muitas pessoas vão perceber que não dá mais para ignorar certas situações, principalmente nas relações pessoais e profissionais. A tendência é que decisões importantes sejam tomadas com mais maturidade, mesmo que isso exija coragem. Ao mesmo tempo, será um momento favorável para reorganizar prioridades, rever gastos e fortalecer vínculos verdadeiros. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Hoje você estará mais determinado a conquistar espaço e reconhecimento. O trabalho tende a exigir iniciativa, mas será importante evitar respostas impulsivas. No amor, uma conversa sincera pode aproximar ainda mais vocês. Dica cósmica: Nem toda provocação merece reação imediata.

Touro: A sexta-feira favorece estabilidade, organização financeira e decisões práticas. Você pode sentir necessidade de desacelerar e observar melhor quem realmente transmite confiança. No amor, o momento pede leveza e paciência. Dica cósmica: Segurança emocional também se constrói aos poucos.

Gêmeos: Hoje sua comunicação será um dos seus maiores trunfos. Conversas importantes podem abrir portas no trabalho ou destravar situações pessoais. Apenas evite exagerar nas promessas ou assumir responsabilidades demais. Dica cósmica: Falar menos pode ajudar você a enxergar mais.

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Câncer: O dia favorece crescimento emocional e mais clareza sobre seus próprios limites. Questões familiares ou afetivas podem ganhar destaque. No trabalho, tente não absorver pressões externas além do necessário. Dica cósmica: Sua sensibilidade não precisa virar peso.

Leão: Hoje será importante equilibrar ambição e vida pessoal. O trabalho pode trazer reconhecimento, mas algumas relações vão exigir mais presença emocional da sua parte. Evite atitudes orgulhosas em conversas delicadas. Dica cósmica: Demonstrar carinho também fortalece sua imagem.

Virgem: A sexta favorece planejamento, produtividade e soluções práticas. Você pode conseguir resolver algo importante ligado ao dinheiro ou à rotina. Nas relações, evite excesso de cobrança e permita momentos mais leves. Dica cósmica: Nem tudo precisa estar sob controle para funcionar.

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Libra: Hoje o foco estará nos relacionamentos e nas decisões emocionais. Algumas situações podem finalmente ficar mais claras, principalmente no amor. No trabalho, mantenha equilíbrio diante de cobranças inesperadas. Dica cósmica: Sua paz vale mais do que insistir em algo desgastado.

Escorpião: O dia traz profundidade emocional e necessidade de respostas mais sinceras. Você pode perceber intenções escondidas com mais facilidade. No trabalho, mantenha discrição antes de compartilhar planos importantes. Dica cósmica: Algumas verdades aparecem no silêncio.

Sagitário: Hoje a vontade de mudar de cenário ou começar algo novo ficará ainda mais forte. O momento favorece planos futuros, contatos e decisões importantes sobre relacionamentos. Só evite agir sem pensar nas consequências. Dica cósmica: Liberdade e responsabilidade podem caminhar juntas.

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Capricórnio: A sexta-feira favorece estabilidade financeira e crescimento profissional. Você pode sentir necessidade de organizar melhor sua rotina e seus objetivos. No amor, será importante demonstrar mais sentimentos. Dica cósmica: Nem toda força precisa ser silenciosa.

Aquário: Hoje novidades e mudanças inesperadas podem movimentar sua rotina. Conversas importantes tendem a trazer novas perspectivas sobre relações e projetos. No trabalho, aposte em ideias criativas. Dica cósmica: Algumas oportunidades chegam fora do planejado.