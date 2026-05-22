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Hoje (22 de maio) marca uma virada importante nos relacionamentos, no trabalho e até na forma como muitos signos enxergam o próprio futuro

A sexta-feira chega com energia intensa para decisões, conversas sinceras e mudanças emocionais que estavam sendo adiadas há semanas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 22 de maio, traz uma mistura de sensibilidade e praticidade. Muitas pessoas vão perceber que não dá mais para ignorar certas situações, principalmente nas relações pessoais e profissionais. A tendência é que decisões importantes sejam tomadas com mais maturidade, mesmo que isso exija coragem. Ao mesmo tempo, será um momento favorável para reorganizar prioridades, rever gastos e fortalecer vínculos verdadeiros. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você estará mais determinado a conquistar espaço e reconhecimento. O trabalho tende a exigir iniciativa, mas será importante evitar respostas impulsivas. No amor, uma conversa sincera pode aproximar ainda mais vocês. Dica cósmica: Nem toda provocação merece reação imediata.

Touro: A sexta-feira favorece estabilidade, organização financeira e decisões práticas. Você pode sentir necessidade de desacelerar e observar melhor quem realmente transmite confiança. No amor, o momento pede leveza e paciência. Dica cósmica: Segurança emocional também se constrói aos poucos.

Gêmeos: Hoje sua comunicação será um dos seus maiores trunfos. Conversas importantes podem abrir portas no trabalho ou destravar situações pessoais. Apenas evite exagerar nas promessas ou assumir responsabilidades demais. Dica cósmica: Falar menos pode ajudar você a enxergar mais.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: O dia favorece crescimento emocional e mais clareza sobre seus próprios limites. Questões familiares ou afetivas podem ganhar destaque. No trabalho, tente não absorver pressões externas além do necessário. Dica cósmica: Sua sensibilidade não precisa virar peso.

Leão: Hoje será importante equilibrar ambição e vida pessoal. O trabalho pode trazer reconhecimento, mas algumas relações vão exigir mais presença emocional da sua parte. Evite atitudes orgulhosas em conversas delicadas. Dica cósmica: Demonstrar carinho também fortalece sua imagem.

Virgem: A sexta favorece planejamento, produtividade e soluções práticas. Você pode conseguir resolver algo importante ligado ao dinheiro ou à rotina. Nas relações, evite excesso de cobrança e permita momentos mais leves. Dica cósmica: Nem tudo precisa estar sob controle para funcionar.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra: Hoje o foco estará nos relacionamentos e nas decisões emocionais. Algumas situações podem finalmente ficar mais claras, principalmente no amor. No trabalho, mantenha equilíbrio diante de cobranças inesperadas. Dica cósmica: Sua paz vale mais do que insistir em algo desgastado.

Escorpião: O dia traz profundidade emocional e necessidade de respostas mais sinceras. Você pode perceber intenções escondidas com mais facilidade. No trabalho, mantenha discrição antes de compartilhar planos importantes. Dica cósmica: Algumas verdades aparecem no silêncio.

Sagitário: Hoje a vontade de mudar de cenário ou começar algo novo ficará ainda mais forte. O momento favorece planos futuros, contatos e decisões importantes sobre relacionamentos. Só evite agir sem pensar nas consequências. Dica cósmica: Liberdade e responsabilidade podem caminhar juntas.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A sexta-feira favorece estabilidade financeira e crescimento profissional. Você pode sentir necessidade de organizar melhor sua rotina e seus objetivos. No amor, será importante demonstrar mais sentimentos. Dica cósmica: Nem toda força precisa ser silenciosa.

Aquário: Hoje novidades e mudanças inesperadas podem movimentar sua rotina. Conversas importantes tendem a trazer novas perspectivas sobre relações e projetos. No trabalho, aposte em ideias criativas. Dica cósmica: Algumas oportunidades chegam fora do planejado.

Peixes: O dia favorece introspecção, criatividade e autocuidado. Você pode sentir necessidade de se afastar um pouco de ambientes cansativos para recuperar sua energia. Nas relações, tente não guardar tudo para si. Dica cósmica: Escutar a própria intuição pode evitar desgastes desnecessários.

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