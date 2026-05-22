REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'A felicidade não pode ser perseguida; ela deve acontecer' - a reflexão de Viktor Frankl sobre vazio emocional e excesso de cobrança

O pensamento do psiquiatra austríaco continua sendo compartilhado ao falar sobre ansiedade, pressão para ser feliz e a sensação de que nada nunca parece suficiente

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 04:00

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

Existe uma cobrança silenciosa para estar feliz o tempo inteiro. Redes sociais, produtividade constante e comparações fazem muita gente acreditar que felicidade deveria ser um estado permanente, quase uma obrigação diária. A reflexão de Viktor Frankl atravessou gerações justamente porque questiona essa busca desesperada por felicidade imediata.

Criador da logoterapia, linha da psicologia voltada para a busca de sentido da vida, Frankl defendia que felicidade não deveria ser tratada como objetivo principal da existência. Para ele, ela surge como consequência de uma vida que possui propósito, vínculos verdadeiros e significado emocional.

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A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de estímulos, aparência de felicidade constante e necessidade de demonstrar sucesso o tempo inteiro. Em muitos casos, quanto mais alguém tenta “forçar” felicidade, maior se torna a sensação de vazio.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Pessoas que acumulam conquistas e ainda sentem desconexão emocional, vivem tentando preencher vazios com consumo, aprovação externa ou distrações rápidas, mas continuam com sensação de insatisfação permanente.

A própria trajetória de Frankl tornou suas reflexões ainda mais impactantes. Sobrevivente dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, ele observou que mesmo em situações extremas o ser humano ainda buscava algum motivo para continuar vivendo.

O pensamento de Frankl não fala sobre viver triste ou abandonar alegria, mas sobre parar de tratar felicidade como algo que pode ser perseguido de maneira obsessiva.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à ansiedade moderna e à dificuldade crescente de encontrar satisfação emocional genuína em meio à pressão constante por desempenho e perfeição.