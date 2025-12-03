Acesse sua conta
Skeelo abre mais de 20 vagas de trabalho remoto em todo o Brasil

Áreas de tecnologia, produto, financeiro e administrativo estão entre as oportunidades para atuar com tecnologia e leitura digital

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:51

As oportunidades são para posições nas áreas de compras, editorial, financeiro, marketing, produto e tecnologia
As oportunidades são para posições nas áreas de compras, editorial, financeiro, marketing, produto e tecnologia Crédito: Shutterstock

O Skeelo, uma das principais plataformas de audiobooks e ebooks, está com mais de 20 vagas de trabalho abertas para todo o Brasil, no modelo de trabalho 100% remoto. As oportunidades são para posições nas áreas de compras, editorial, financeiro, marketing, produto e tecnologia, reforçando o time que atuará junto da estratégia de expansão da empresa nos próximos anos. As oportunidades incluem posições de júnior, pleno, sênior e gerência, com atuação no modelo 100% remoto e horário flexível. Os benefícios variam com o cargo e a área de atuação, e podem incluir Cartão de Benefício Flexível, TotalPass, Zenklub, Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida, PLR, Auxílio Creche, Day Off de Aniversário e acesso ao Skeelo Premium.

Fundada em 2019, o Skeelo é o maior ecossistema de livros e leitura do mercado brasileiro. As contratações fazem parte do novo ciclo de crescimento da empresa, que reforçam a estratégia da marca no mercado editorial e estão alinhadas com a missão de democratizar o acesso à leitura por meio de um ecossistema digital. Além disso, o Skeelo busca talentos que estejam alinhados aos seus valores, como profissionais ágeis e inovadores, que priorizem o sucesso coletivo e antecipem as necessidades de clientes e leitores para oferecer experiências inesquecíveis.

“Buscamos talentos que sejam apaixonados pela leitura e que desejam posicionar o livro como uma das grandes formas de entretenimento digital. Afinal, acreditamos que o livro é mais do que lazer: é uma experiência poderosa para ampliar o conhecimento e promover a educação. Pensando nisso, proporcionamos um ambiente de trabalho diverso e colaborativo, com muitas oportunidades de desenvolvimento. Reconhecemos os resultados e a inovação das equipes, valorizando cada profissional que está conosco”, destaca Larissa Fabião, Diretora de People do Skeelo.

A descrição completa das competências necessárias para cada posição, como o formulário para a aplicação no processo seletivo estão disponíveis no site https://skeelo.inhire.app/vagas.

