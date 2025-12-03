EMPREGOS E SOLUÇÕES

PelôLab movimenta o Centro Histórico com moda, identidade e empreendedorismo

Com inscrições gratuitas abertas, o evento será realizado dia 12 de dezembro, sexta-feira, no Palacete TiraChapéu

Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:44

Pelourinho recebe PelôLab com programação gratuita sobre moda, identidade e empreendedorismo Crédito: Divulgação

A moda ganha um palco especial no Palacete TiraChapéu com a realização do PelôLab – Trajetórias que Transformam, um encontro único que reúne especialistas, criadores e pensadores para discutir moda, identidade e negócios.

O evento propõe reflexões urgentes sobre o papel da moda como expressão cultural, ferramenta de transformação social e campo estratégico de negócios. A intenção é impulsionar profissionais, empresários e atuantes da indústria criativa a novos patamares de conhecimento e sucesso.

O PelôLab integra o Programa de Responsabilidade Sociocultural e Ambiental da Elysium Sociedade Cultural em parceria com o Palacete TiraChapéu, que visa ao desenvolvimento da indústria criativa no Centro Histórico de Salvador, criando as bases para um ecossistema cultural e comercial, com alcance nacional e internacional.

A sensibilização, capacitação e desenvolvimento mercadológico integrado para o mercado turístico posicionam o Centro Histórico como um polo de criatividade e hospitalidade, potencializando o que a Bahia tem de melhor: o seu capital cultural.

“O PelôLab nasce como um gesto de responsabilidade cultural: reconhecer as trajetórias que transformam o mundo, inspirando as pessoas a acreditar na construção de negócios a partir do encontro entre propósito, técnica, identidade e futuro. Não é apenas sobre moda. É sobre engajamento, território, potência criativa e pertencimento”, define Marcelo Safadi, coordenador do programa de ESG e arquiteto responsável pelo restauro do Palacete TiraChapéu.

Programação

Na abertura, às 9 horas, Marcelo Safadi apresenta o conceito do PelôLab, contextualizando o propósito de criar um espaço de diálogo entre técnicas, narrativas e trajetórias reais da moda contemporânea. Em seguida, a modelista e designer de moda Cllaudia Soares ministra uma oficina voltada à profissionalização da moda, com enfoque em técnica, modelagem, cadeia produtiva e gestão. Na sequência, a masterclass internacional de Tainara Ferreira promove um debate ao vivo com convidados de Angola, trazendo para o centro da conversa a descolonização da moda e os cruzamentos entre ancestralidade africana, construção de identidade e mercado global.

À tarde, os Talks ampliam o diálogo para a dimensão cultural e social da moda. Mãe Diana de Oxum, presidente da Associação de Terreiros Egbé Axé, conduz uma imersão sobre estética e identidade cultural, explorando como religiosidade, cultura e território influenciam o modo de viver e vestir do povo baiano.

A programação segue com o case de sucesso da estilista e empresária Kelly Coelho, natural de Barreiras (BA) e radicada em Goiás, que compartilha sua trajetória na construção de uma marca nacional de moda fitness de alto padrão. A apresentação culmina com o desfile da marca KC.

No encerramento do evento, o modelo soteropolitano Carlos Cruz apresenta a estratégia da ONG Periferia do Futuro, discutindo a moda como via de inclusão social e representatividade. Ao final, o lançamento oficial da sua marca, a YAMÊ, com desfile inédito no Palacete TiraChapéu.

“Reunimos personagens, profissionais e criadores que representam diferentes forças da moda: técnica, ancestralidade, inovação, impacto social e empreendedorismo real. Cada trajetória apresentada carrega experiências concretas e caminhos possíveis, e isso torna o PelôLab especialmente potente: ele mostra, na prática, que a moda baiana dialoga com o mundo e transforma vidas”, comenta Marcelo Safadi.

O PelôLab foi concebido como uma edição especial, pensada para provocar reflexão, inspirar novos caminhos e valorizar trajetórias que já estão transformando a moda no Brasil.

SERVIÇO

PelôLab – Trajetórias que Transformam

Data: 12 de dezembro de 2025, sexta-feira

Hora: a partir das 9 horas

Local: Palacete TiraChapéu – Salvador, BA

Programação completa e inscrições gratuitas no link: https://palacetetirachapeurestauro.com.br/pelolab-salvador-2025/