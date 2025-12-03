Acesse sua conta
Últimos dias! Inscrição para concurso da Caixa com 184 vagas e salários de R$ 16,4 mil encerram em breve

Inscrições são feitas pelo site da Fundação Cesgranrio

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:32

Caixa
Caixa Crédito: Arquivo

As incrições para o concurso da Caixa Econômica Federal, com 184 vagas para cargos de nível superior, contemplando áreas de Arquitetura, Engenharias e Medicina do Trabalho, encerram na próxima segunda-feira (8). Os salários iniciais variam entre R$ 12,3 mil e R$ 16,4 mil, e as provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026.

Os interessados poderão se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 68, com pedidos de isenção aceitos até 14 de novembro. O pagamento deverá ser efetuado conforme instruções do boleto disponibilizado ao final do cadastro.

Concurso Caixa 2025: detalhes das vagas

Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela
Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela
Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela
Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela
Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela
1 de 5
Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela

Quais as vagas e remunerações? 

O edital oferta 184 vagas de nível superior, distribuídas da seguinte forma:

Arquiteto – 36 vagas – R$ 16.495,00

Engenheiro Civil – 103 vagas – R$ 16.495,00

Engenheiro Elétrico – 13 vagas – R$ 16.495,00

Engenheiro Mecânico – 5 vagas – R$ 16.495,00

Engenheiro de Segurança – 3 vagas – R$ 16.495,00

Médico do Trabalho – 24 vagas – R$ 12.371,00

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais para o cargo de Médico do Trabalho e de 40 horas para Arquitetos e Engenheiros.

Quais os requisitos? 

Cada cargo exige graduação completa na respectiva área e registro no conselho profissional. Para Engenheiro de Segurança, é necessário também possuir pós-graduação específica com carga horária mínima de 360 horas. Médicos devem apresentar especialização em Medicina do Trabalho e Registro de Qualificação de Especialista (RQE).

Como funciona o processo seletivo? 

Os candidatos serão avaliados em cinco etapas:

Prova objetiva – 70 questões de múltipla escolha, divididas entre Conhecimentos Básicos e Específicos, com duração de 5 horas.

Prova discursiva – uma questão dissertativa sobre temas da área profissional.

Avaliação de títulos – análise de formação acadêmica e experiência, com pontuação de até 5 pontos.

Heteroidentificação – destinada aos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Procedimentos admissionais – comprovação de requisitos e exames médicos.

Será eliminado o candidato que obtiver menos de 50% do total da prova objetiva, menos de 50% em Conhecimentos Básicos ou menos de 50% em Específicos, além de quem não alcançar ao menos 50% na prova discursiva.

