SIMM abre 179 vagas com salários de até R$ 2,6 mil em Salvador nesta quarta (3)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:38

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 179 vagas de trabalho para esta quarta-feira (3) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como garçom, assistente administrativo, auxiliar de loja, operador de telemarketing, operador de caixa, atendente de farmácia, repositor de mercadorias, vendedor, barman, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,6 mil.

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

