Ex-amante que denunciou Dimitri Payet por agressão vive romance com outro jogador do Vasco

Giuliana Mancini
Publicado em 6 de março de 2026 às 08:09
A advogada e modelo Larissa Ferrari, que ganhou notoriedade após denunciar Dimitri Payet, ex-Vasco, por agressão física, psicológica e sexual, está vivendo um novo romance com outro atleta do clube carioca. Há cerca de um mês, ela mantém conversas com o colombiano Johan Rojas e os dois chegaram a se encontrar pela primeira vez durante o carnaval.
As informações são do jornal Extra, que afirma que o envolvimento não seria segredo entre pessoas próximas ao casal. Larissa, de 28 anos, chegou a viajar de Curitiba para acompanhar a partida entre Vasco e Volta Redonda, no último dia 14. Na ocasião, ela assistiu ao bom desempenho de Rojas, que finalizou nove vezes ao gol e quase balançou as redes.
Larissa Ferrari
Antes desse envolvimento, Larissa também teve um affair virtual com o ator Henri Castelli. O artista, que vive em Miami, confirmou que estava conhecendo melhor a modelo, mas ressaltou que o contato entre os dois ainda não configurava um relacionamento.
Quem é Johan Rojas?
Nascido em Medellín, Rojas iniciou a carreira profissional em 2022 no La Equidad. No ano seguinte, ele se consolidou como uma das peças importantes do elenco. Com a saída de Philippe Coutinho, o meia colombiano de 23 anos aparece como um dos principais nomes cotados para assumir a posição de destaque na equipe titular do Vasco e herdar a camisa 10 do time.
Johan Rojas, jogador do Vasco
Larissa denunciou Payet
Larissa ganhou destaque na imprensa em abril do ano passado ao acusar Dimitri Payet de agressão. Na época, ela afirmou ter mantido um relacionamento extraconjugal com o jogador e apresentou hematomas que, segundo disse, teriam sido provocados por ele.
Em julho, a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra Payet foi aceita pela Justiça, tornando o atleta réu por violência psicológica contra Larissa Ferrari.
Dimitri Payet e Larissa Ferrari
A decisão foi tomada pelo juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, do VII Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Rio de Janeiro. O magistrado considerou os danos emocionais e as ações classificadas como "degradantes" descritas na denúncia apresentada pelo Ministério Público. Inicialmente, o órgão havia solicitado o arquivamento do caso, mas a defesa de Larissa apresentou recurso, que acabou sendo aceito.
Segundo o documento do Ministério Público, Payet teria agido de forma consciente e voluntária com o objetivo de causar prejuízo emocional à advogada, por meio de "atitudes, expressões injuriosas e degradantes", além de episódios de "humilhação, manipulação e ridicularização".
O MP pede que o jogador seja condenado e responsabilizado pelo pagamento de danos morais, além de arcar com despesas relacionadas a eventuais atendimentos de saúde realizados por Larissa. O processo corre em segredo de Justiça.