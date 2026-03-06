NA JUSTIÇA

Neymar é processado por cozinheira que relata jornadas de até 16h de trabalho em mansão

Funcionária afirma que preparava refeições para até 150 pessoas na casa do jogador

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 07:35

Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Uma cozinheira entrou com uma ação trabalhista contra Neymar Jr.. O processo tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e relata que a profissional teria trabalhado jornadas de até 16 horas por dia em uma das mansões do atleta em Mangaratiba, além de preparar refeições diárias para mais de 150 pessoas. As informações são da coluna de Manoela Alcântara no Metrópoles.

De acordo com o veículo, na ação, Neymar aparece como réu ao lado de uma empresa terceirizada responsável pela contratação da cozinheira para prestar serviços na residência do jogador.

Mansão de Neymar em Mangaratiba 1 de 15

Segundo documentos aos quais a coluna afirma que teve acesso, a trabalhadora atuou entre julho do ano passado e fevereiro deste ano na residência principal do atleta, conhecida como Casa Hotel Portobello, além de também trabalhar em uma propriedade localizada no Condomínio Portobello, ao lado.

O contrato previa expediente das 7h às 17h de segunda a quinta-feira e das 7h às 16h às sextas-feiras. No entanto, de acordo com o processo, a jornada raramente seguia esse horário. A cozinheira afirma que permanecia no trabalho além do período previsto e que chegava a cumprir, em média, mais de 14 horas por dia.

Ainda segundo o relato, houve ocasiões em que o expediente foi estendido até as 23h ou até a meia-noite, quando ela precisava preparar refeições para até 150 pessoas, que iam do café da manhã ao jantar para o jogador e convidados.

Mansão de Neymar 1 de 10

"Além da carga excessiva de trabalho, a reclamante sempre executou atividades que exigiam esforço físico intenso desde o início do contrato, carregando constantemente peças de carne com peso médio de 10 quilos, realizando controle de geladeiras, bem como carregando e descarregando compras do supermercado, com grande quantidade de sacolas pesadas, permanecendo longos períodos em pé durante toda a jornada", dizem os advogados no documento encaminhado à Justiça.

De acordo com a cozinheira, o esforço físico exigido para carregar carnes e outros utensílios pesados teria provocado problemas na coluna e inflamação no quadril. Ela afirma que precisou realizar consultas e exames médicos para diagnosticar as lesões e pede que o jogador seja condenado ao pagamento de pensão.

Embora tivesse salário registrado de cerca de R$ 4 mil, a funcionária afirma que sua remuneração média chegava a aproximadamente R$ 7,5 mil por mês devido ao pagamento de horas extras e adicionais. Mesmo contratada para trabalhar apenas durante a semana, ela diz que também desempenhava atividades nos fins de semana, principalmente aos domingos.

Veículos de luxo de Neymar 1 de 14

"A reclamante não usufruiu regularmente do intervalo intrajornada. Durante todo o pacto laboral, a reclamante era obrigada pela reclamada a registrar o ponto relativo ao intervalo intrajornada, embora permanecesse em efetivo labor nesse período", afirma a defesa da profissional na petição.

A Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que jornadas superiores a seis horas devem incluir um intervalo mínimo de uma hora para descanso ou alimentação.

No processo, a cozinheira pede que Neymar e a empresa terceirizada sejam condenados a pagar cerca de R$ 262 mil. O valor inclui verbas rescisórias, FGTS com multa, pagamento de horas extras e intervalos não concedidos, indenização por danos morais, além de despesas médicas e pensão.

Procurada pela coluna de Manoela Alcântara, a assessoria do jogador informou que não irá se manifestar sobre o caso.

Neymar possui duas mansões em Mangaratiba. Uma delas, avaliada em cerca de R$ 28 milhões, tem cinco mil metros quadrados, seis suítes, piscina, área de lazer e um anexo com dez suítes destinado a hóspedes. É nessa propriedade que, segundo a ação, a cozinheira trabalhava.