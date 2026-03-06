Acesse sua conta
Direção certa: Universo envia respostas e coragem hoje (6 de março) para 4 signos saírem da estagnação

Entenda como o alinhamento entre a Lua e Vênus traz a clareza para sua virada de vida

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 18:18

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se a semana começou lenta ou cheia de incertezas, esta sexta-feira chega para "chutar o balde" da estagnação. O ingresso de Vênus em Áries às 07:46 funciona como um despertador cósmico.

Aquelas respostas que você buscava sobre parcerias ou projetos pessoais finalmente aparecem, e elas vêm acompanhadas de uma vontade imensa de agir.

Gêmeos, Aquário, Virgem e Touro sentirão um alívio nas pressões mentais. Para os geminianos e aquarianos, a resposta vem através de contatos e conversas rápidas.

Já para os virginianos e taurinos, o alívio surge ao perceberem que têm o controle sobre seus recursos e desejos profundos. O recado dos astros é claro: pare de planejar e comece a executar. O caminho se abre enquanto você caminha.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

