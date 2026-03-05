ASTROLOGIA

Tempos difíceis chegam ao fim para 3 signos hoje (5 de março) e um novo capítulo começa com clareza e alívio

Informações importantes, novas percepções e decisões firmes ajudam alguns signos a se libertarem de situações que estavam causando desgaste emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:00

No dia de hoje, 5 de março, os tempos difíceis começam a chegar ao fim para três signos do zodíaco. Depois de um período marcado por confusão, pressão emocional ou situações complicadas, algo finalmente muda de direção. Informações importantes aparecem, peças começam a se encaixar e aquilo que antes parecia um problema interminável passa a fazer sentido. Esse novo entendimento ajuda esses signos a encerrarem ciclos desgastantes e a perceberem que não precisam mais carregar o peso do passado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: O que faltava para você seguir em frente era compreender melhor alguns detalhes importantes. Durante muito tempo, certas situações pareciam difíceis justamente porque você não tinha todas as respostas. Agora, as peças começam a se encaixar e você percebe exatamente o que precisa fazer para se libertar de algo que vinha causando desgaste. A sensação é de alívio e de retomada do controle sobre a própria vida.

Dica cósmica: Confie na clareza que surge agora e use essa compreensão para fechar ciclos de vez.

Escorpião: Este dia pode trazer uma sensação profunda de alívio, como se finalmente fosse possível respirar com tranquilidade novamente. Uma conversa, notícia ou informação inesperada ajuda você a entender melhor algo que vinha incomodando há algum tempo. Com isso, fica mais fácil deixar o passado para trás e recuperar sua força emocional.

Dica cósmica: Permita-se soltar o que já não faz sentido carregar.

Capricórnio: Um peso que parecia enorme começa a desaparecer da sua vida. Situações que vinham causando pressão ou estresse chegam ao fim de forma natural, e você percebe que não precisa mais lidar com aquele mesmo nível de cobrança. Com a mente mais leve, surge a chance de olhar para o futuro com outra perspectiva.

Dica cósmica: Use essa nova fase para reorganizar seus planos com mais tranquilidade.