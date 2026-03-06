Acesse sua conta
Empresário de Latino revela possível causa para acidente de ônibus em rodovia de SP

Veículo perdeu o controle na Rodovia Washington Luís, na altura de Matão (SP)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 10:39

Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP
Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Latino e equipe sofreram um acidente de ônibus na manhã desta sexta-feira (6), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura da cidade de Matão, no interior de São Paulo. Empresário do artista, Bruno Freire revelou ao portal LeoDias o que pode ter provocado o episódio na estrada.

Segundo ele, há indícios de que o motorista possa ter dormido enquanto conduzia o veículo. O ônibus havia saído de Mogi das Cruzes e seguia para São José do Rio Preto, onde Latino tem um show marcado para este sábado (7). Até o momento, a apresentação não foi cancelada.

Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP

Latino postou sobre o acidente nos Stories do Instagram por Reprodução/Instagram
Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP por CCM - Artesp
Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP por Reprodução/Instagram
Latino postou sobre o acidente nos Stories do Instagram por Reprodução/Instagram
Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP por Reprodução/Instagram e CCM - Artesp
1 de 5
Latino postou sobre o acidente nos Stories do Instagram por Reprodução/Instagram

"O ônibus estava saindo de Mogi das Cruzes para São José do Rio Preto e possivelmente o motorista dormiu no volante e atravessou a pista de um lado para o outro. Graças a Deus não havia nenhum veículo, nenhum ônibus, nada ao contrário, na mão contrária, estão todos bem, só com ferimentos leves, arranhões, porque o susto foi grande, mas está todo mundo bem", disse Bruno ao portal LeoDias.

A concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pela administração do trecho, informou que o acidente foi registrado no km 308+600 da rodovia, na pista sul, no sentido interior-capital. De acordo com a empresa, o ônibus trafegava pela faixa da direita da pista norte quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo atravessou para a pista sul e acabou parando no acostamento, já na contramão.

A Ecovias Noroeste Paulista informou que o ônibus transportava 17 pessoas, mas não houve vítimas graves. Ao portal g1, Bruno afirmou que dois integrantes da equipe, um baixista e um roadie, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico.

