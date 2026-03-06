SUSTO

Empresário de Latino revela possível causa para acidente de ônibus em rodovia de SP

Veículo perdeu o controle na Rodovia Washington Luís, na altura de Matão (SP)

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 10:39

Latino e equipe sofreram acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Latino e equipe sofreram um acidente de ônibus na manhã desta sexta-feira (6), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura da cidade de Matão, no interior de São Paulo. Empresário do artista, Bruno Freire revelou ao portal LeoDias o que pode ter provocado o episódio na estrada.

Segundo ele, há indícios de que o motorista possa ter dormido enquanto conduzia o veículo. O ônibus havia saído de Mogi das Cruzes e seguia para São José do Rio Preto, onde Latino tem um show marcado para este sábado (7). Até o momento, a apresentação não foi cancelada.

"O ônibus estava saindo de Mogi das Cruzes para São José do Rio Preto e possivelmente o motorista dormiu no volante e atravessou a pista de um lado para o outro. Graças a Deus não havia nenhum veículo, nenhum ônibus, nada ao contrário, na mão contrária, estão todos bem, só com ferimentos leves, arranhões, porque o susto foi grande, mas está todo mundo bem", disse Bruno ao portal LeoDias.

A concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pela administração do trecho, informou que o acidente foi registrado no km 308+600 da rodovia, na pista sul, no sentido interior-capital. De acordo com a empresa, o ônibus trafegava pela faixa da direita da pista norte quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo atravessou para a pista sul e acabou parando no acostamento, já na contramão.