AUTOS

Montadoras tradicionais reagem e ampliam portfólio para enfrentar ofensiva chinesa em 2026

Com mercado em crescimento lento, Chevrolet, Fiat, Toyota e Volkswagen apostam em novos SUVs, picapes e elétricos enquanto marcas chinesas aceleram a entrada no Brasil

Antônio Meira Jr.

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:30

A nova geração do Honda Prelude vai chegar ao Brasil no segundo semestre Crédito: Divulgação

Com um crescimento de mercado inferior a 2%, o ano foi disputado na indústria automotiva. Além do lançamento de dezenas de novos modelos, muitos fabricantes estrearam no mercado brasileiro.

Entre os destaques, ficaram as chinesas Leapmotor, parceira da Stellantis, e Geely, que se associou com a Renault. Outras tiveram uma chegada mais discreta, como a GAC, que não promoveu lançamentos de produtos para a imprensa, e a MG. A companhia britânica, controlada pela chinesa SAIC, não contemplou o Nordeste em sua primeira fase de comercialização.

Para os próximos meses, novos modelos vão acirrar ainda mais a disputa. Montadoras tradicionais como Chevrolet, Fiat, Honda, Kia, Jeep, Lexus, Nissan, Ram, Toyota e Volkswagen vão introduzir produtos em seus portfólios na tentativa de não perder clientes para os novos desafiantes.

Carros previstos para 2026 1 de 6

Um dos primeiros a chegar às concessionárias será o Yaris Cross, SUV compacto que atrasou por conta de um vendaval que atingiu a fábrica da Toyota no interior de São Paulo. O início da produção está programado para janeiro, mesmo mês em que a Ram começará a fazer a Dakota na Argentina para atender o mercado brasileiro.

Com a mesma estrutura da Fiat Titano, a Dakota irá concorrer com a Ford Ranger e a Toyota Hilux, por exemplo. E é nessa categoria que a Kia vai introduzir sua primeira picape, a Tasman. Previsto para o segundo semestre, o utilitário com caçamba tem tração 4x4 e é equipado com motor turbodiesel de 2.2 litros que entrega 210 cv.

A Chevrolet quer recuperar espaço e sua aposta é o Sonic, um automóvel que será baseado no Onix, mas com uma arquitetura de SUV de entrada, como Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera. Essa categoria vai crescer e a Jeep vai oferecer nela o Avenger. Menor que o Renegade, ele será feito em Porto Real, no Rio de Janeiro, e deve chegar às lojas no primeiro trimestre.

No segmento dos hatches, a Fiat fará sua principal aposta, pois 2026 é o no ano em que vai completar meio século de atuação no país. A companhia italiana vai produzir em Betim, Minas Gerais, o Grande Panda, modelo que poderá ser batizado aqui como Argo ou até mesmo Uno.

Com o portfólio completo formado por carros híbridos há alguns anos, a Lexus finalmente vai oferecer um produto 100% elétrico. O RZ, que está em pré-venda por R$ 500 mil, tem autonomia para 600 quilômetros com uma carga pelo ciclo europeu, 381 cv de potência e tração integral. Desempenho a parte, a sofisticação é o ponto alto nos automóveis da divisão de luxo da Toyota.

A Volkswagen seguirá renovando sua gama de veículos e confirmou a chegada da nova geração do Tiguan. Produzido no México, o SUV vai concorrer com chineses e com o japonês RAV4, Toyota que estará renovado em março nas lojas. Eles terão a companhia do XTrail, Nissan que vai ser posicionado acima do Kicks e que será o primeiro híbrido da marca no mercado brasileiro.

A Jetour vai comercializar no mercado brasileiro o T1, SUV com propulsão híbrida Crédito: Divulgação

NOVAS MARCAS A CAMINHO

Além dos novos modelos, marcas também vão estrear em 2026. Entre as confirmadas está a Avatr, empresa chinesa que foi criada por meio de uma associação da Changan (montadora), CATL (baterias) e Huawei (tecnologia). A distribuição será da Caoa, companhia responsável pela Chery no país.

Outra confirmação asiática: Jetour, uma empresa do conglomerado Chery, assim como Omoda e Jaecoo. Contudo, assim como as duas últimas, ela terá comercialização independente. A Jetour inclusive já anunciou que vai começar a operação com três veículos: S06, T1 e T2. A empresa ainda terá outros três lançamentos até o final do ano.

Também está prevista a chegada da prestigiada Cadillac, que vai ser a segunda marca da General Motors no país, 101 anos depois da estreia da Chevrolet. A expectativa é que sejam comercializados inicialmente apenas modelos elétricos.