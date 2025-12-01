INOVAÇÃO

Evento reúne palestras, premiação e duelo de startups em Salvador

A segunda edição do Innpulse – Innovation Pulse Forum Bahia acontece na próxima quinta-feira (4)

Monique Lobo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:58

Innpulse – Innovation Pulse Forum Bahia Crédito: Luis Gustavo Simas/Divulgação

A segunda edição do Innpulse – Innovation Pulse Forum Bahia acontece na próxima quinta-feira (4), no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores. O evento, realizado pelo Grupo Rede+, vai contar com mais de 12 horas de conteúdos distribuídos em palestras, painéis, rodada de negócios, atrações artísticas e culturais, premiação das iniciativas e organizações mais inovadoras do estado e competição global de startups. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento.

A iniciativa vai reunir empresas, investidores, entusiastas da inovação e profissionais que vêm transformando o mercado em dois espaços: a Arena de Inovação, no Teatro Sesc Casa do Comércio, e o Espaço Conexões, no Espaço Mário Cravo. Além de um espaço de coworking, lançamento de livros de negócios, apresentações culturais, exposição de artes e música ao vivo.

Estarão presentes como palestrantes e painelistas nomes como André Queiroz, diretor do escritório da ApexBrasil na Bahia; a Shark Tank Cláudia Rosa; Marlon Freitas, cofundador da Agilize, primeira contabilidade online do Brasil; Marcus Abreu, head de Inovação, Digital e Tecnologia Operacional da Acelen; Simone Prado, Gerente de Transformação Digital & inovação da Wilson Sons; Maria Brasil, fundadora e CEO da Essence Branding; Bia Santos, CEO da Barkus; Lucas Mata, Coordenador de IA e Programação na Alura/FIAP; Anna Luísa Beserra, cientista e fundadora da SDW For All; e Jéssica Senra, jornalista e apresentadora do programa “Elas Comandam”.

Premiação

O evento também vai receber a segunda edição do Prêmio Innpulse Bahia. A premiação tem caráter técnico e avaliação de curadores especialistas e referências no mercado nacional. A iniciativa reconhece empresas, profissionais e projetos que estão transformando o futuro do mercado corporativo baiano.

Neste ano, o prêmio conta com 15 categorias, três a mais que na edição anterior, divididas em duas grandes áreas. Em Inovação Corporativa, estão contempladas: Inovação em RH, Varejo & Turismo, Saúde, Inovação em ESG, Indústria & Construção Civil, Agro e Jurídico. Já na área de Ecossistema, as disputas incluem: Startup Revelação, Startup Destaque, Mentor(a), Ecossistema, Investidor(a), Ambientes de Inovação, Educação e Impacto Social & Economia Criativa.

Outra atividade é a etapa brasileira do Get in the Ring, competição internacional de startups presente em mais de 100 países. Oito startups irão duelar pelo título de mais inovadora do país em um ringue montado no palco do teatro, que reproduz a atmosfera de uma arena de lutas.

Tem ainda a Rodada de Negócios, um espaço estratégico para conectar academia, startups, investidores e corporações, impulsionando novas oportunidades de investimentos. A ação será direcionada para profissionais inscritos no evento e selecionados por uma curadoria.

Rodrigo Paolilo, fundador e CEO do Grupo Rede+, aponta que a missão do evento é descentralizar o acesso ao conhecimento, conexões e oportunidades para todos os atores de empreendedorismo e inovação brasileiros. “Esperamos gerar, até 2026, R$ 30 milhões em valor para o ecossistema, contribuindo para a descentralização da inovação no Brasil e sendo um dos principais ambientes para esses atores”, defende.