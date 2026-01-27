TRANSPORTE POR APP

Cidade na Bahia lidera lista dos passageiros de Uber mais gentis

Levantamento de 2025 da Uber mostra cidades do Norte e Nordeste acima da média nacional em cordialidade e respeito

A Bahia aparece no topo do ranking de gentileza entre passageiros da Uber. De acordo com dados divulgados pela plataforma em 2025, Valença, no Baixo Sul, lidera a lista no Nordeste ao registrar média 4,92 nas avaliações feitas por motoristas parceiros, índice acima da média nacional brasileira, que ficou em 4,89.

O desempenho coloca a cidade baiana à frente de outros municípios bem avaliados na região. Logo atrás aparecem Arapiraca, em Alagoas, e a região formada por Itabuna e Ilhéus, no Sul da Bahia, ambas com média 4,91. Em Pernambuco, Garanhuns também se destaca, com nota 4,90, reforçando o padrão elevado de cordialidade entre usuários.

No Norte do país, Rondônia chama atenção. Ji-Paraná alcançou média 4,91, figurando entre as cidades mais bem avaliadas do Brasil. As capitais da região não ficam para trás: Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR) aparecem com média 4,90, demonstrando que o respeito entre passageiros e motoristas é uma marca forte nessas localidades.

Cidades em destaque no Norte e Nordeste (médias entre 4,90 e 4,92):

Nordeste: Valença (BA), Arapiraca (AL), Itabuna e Ilhéus (BA) e Garanhuns (PE).

Norte: Ji-Paraná (RO), Palmas (TO), Ariquemes (RO), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

Entenda como funciona a avaliação

Na Uber, tanto usuários quanto motoristas parceiros avaliam cada viagem em uma escala de uma a cinco estrelas. As notas são anônimas e fazem parte do sistema da plataforma para incentivar experiências mais positivas. A avaliação exibida no aplicativo corresponde à média das últimas 500 viagens realizadas e serve como um estímulo para que a convivência seja baseada no respeito mútuo.

Quem quiser conferir a própria nota deve acessar o app, entrar em “Conta” e observar a pontuação logo abaixo do nome. Já o histórico detalhado pode ser consultado em: Configurações > Privacidade > Ver resumo do seu uso do app da Uber > Ver minhas avaliações.

Como manter a nota em cinco estrelas

Algumas atitudes simples fazem diferença no dia a dia das viagens e ajudam a manter a avaliação elevada:

Escolha corretamente o ponto de embarque: solicite o carro apenas em locais onde a parada é permitida, evitando transtornos e possíveis multas.

Seja pontual: estar pronto quando o veículo chega demonstra respeito pelo tempo do motorista;

Priorize a segurança: use sempre o cinto de segurança e não solicite viagens acima da lotação permitida;

Cuide do ambiente do carro: evite comer ou beber durante o trajeto e leve seu lixo ao sair;

Seja cordial: um simples “bom dia”, “boa tarde” ou “obrigado” contribui para uma experiência mais agradável.