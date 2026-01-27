Cidade na Bahia lidera lista dos passageiros de Uber mais gentis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13:25
A Bahia aparece no topo do ranking de gentileza entre passageiros da Uber. De acordo com dados divulgados pela plataforma em 2025, Valença, no Baixo Sul, lidera a lista no Nordeste ao registrar média 4,92 nas avaliações feitas por motoristas parceiros, índice acima da média nacional brasileira, que ficou em 4,89.
O desempenho coloca a cidade baiana à frente de outros municípios bem avaliados na região. Logo atrás aparecem Arapiraca, em Alagoas, e a região formada por Itabuna e Ilhéus, no Sul da Bahia, ambas com média 4,91. Em Pernambuco, Garanhuns também se destaca, com nota 4,90, reforçando o padrão elevado de cordialidade entre usuários.
No Norte do país, Rondônia chama atenção. Ji-Paraná alcançou média 4,91, figurando entre as cidades mais bem avaliadas do Brasil. As capitais da região não ficam para trás: Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR) aparecem com média 4,90, demonstrando que o respeito entre passageiros e motoristas é uma marca forte nessas localidades.
Mudanças no Uber Black e Uber Comfort
Cidades em destaque no Norte e Nordeste (médias entre 4,90 e 4,92):
Nordeste: Valença (BA), Arapiraca (AL), Itabuna e Ilhéus (BA) e Garanhuns (PE).
Norte: Ji-Paraná (RO), Palmas (TO), Ariquemes (RO), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).
Entenda como funciona a avaliação
Na Uber, tanto usuários quanto motoristas parceiros avaliam cada viagem em uma escala de uma a cinco estrelas. As notas são anônimas e fazem parte do sistema da plataforma para incentivar experiências mais positivas. A avaliação exibida no aplicativo corresponde à média das últimas 500 viagens realizadas e serve como um estímulo para que a convivência seja baseada no respeito mútuo.
Quem quiser conferir a própria nota deve acessar o app, entrar em “Conta” e observar a pontuação logo abaixo do nome. Já o histórico detalhado pode ser consultado em: Configurações > Privacidade > Ver resumo do seu uso do app da Uber > Ver minhas avaliações.
Como manter a nota em cinco estrelas
Algumas atitudes simples fazem diferença no dia a dia das viagens e ajudam a manter a avaliação elevada:
Escolha corretamente o ponto de embarque: solicite o carro apenas em locais onde a parada é permitida, evitando transtornos e possíveis multas.
Seja pontual: estar pronto quando o veículo chega demonstra respeito pelo tempo do motorista;
Priorize a segurança: use sempre o cinto de segurança e não solicite viagens acima da lotação permitida;
Cuide do ambiente do carro: evite comer ou beber durante o trajeto e leve seu lixo ao sair;
Seja cordial: um simples “bom dia”, “boa tarde” ou “obrigado” contribui para uma experiência mais agradável.
A Uber também orienta que todos os usuários conheçam o Código da Comunidade e os Termos de Uso da plataforma, documentos que reforçam o respeito como base de qualquer interação durante as viagens.