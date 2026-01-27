Acesse sua conta
Cidade na Bahia lidera lista dos passageiros de Uber mais gentis

Levantamento de 2025 da Uber mostra cidades do Norte e Nordeste acima da média nacional em cordialidade e respeito

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13:25

Uber
Uber Crédito: Shutterstock

A Bahia aparece no topo do ranking de gentileza entre passageiros da Uber. De acordo com dados divulgados pela plataforma em 2025, Valença, no Baixo Sul, lidera a lista no Nordeste ao registrar média 4,92 nas avaliações feitas por motoristas parceiros, índice acima da média nacional brasileira, que ficou em 4,89.

O desempenho coloca a cidade baiana à frente de outros municípios bem avaliados na região. Logo atrás aparecem Arapiraca, em Alagoas, e a região formada por Itabuna e Ilhéus, no Sul da Bahia, ambas com média 4,91. Em Pernambuco, Garanhuns também se destaca, com nota 4,90, reforçando o padrão elevado de cordialidade entre usuários.

No Norte do país, Rondônia chama atenção. Ji-Paraná alcançou média 4,91, figurando entre as cidades mais bem avaliadas do Brasil. As capitais da região não ficam para trás: Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR) aparecem com média 4,90, demonstrando que o respeito entre passageiros e motoristas é uma marca forte nessas localidades.

Mudanças no Uber Black incluem Salvador
Para o Uber Black, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos.
Modelos que não serão mais aceitos no Uber Black, independentemente do ano de fabricação
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo:
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Modelo que não será mais aceito a partir de Julho de 2026, independentemente do ano de fabricação, no Uber Comfort
Mudanças no Uber Black incluem Salvador por Divulgação

Cidades em destaque no Norte e Nordeste (médias entre 4,90 e 4,92):

Nordeste: Valença (BA), Arapiraca (AL), Itabuna e Ilhéus (BA) e Garanhuns (PE).

Norte: Ji-Paraná (RO), Palmas (TO), Ariquemes (RO), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

Entenda como funciona a avaliação

Na Uber, tanto usuários quanto motoristas parceiros avaliam cada viagem em uma escala de uma a cinco estrelas. As notas são anônimas e fazem parte do sistema da plataforma para incentivar experiências mais positivas. A avaliação exibida no aplicativo corresponde à média das últimas 500 viagens realizadas e serve como um estímulo para que a convivência seja baseada no respeito mútuo.

Quem quiser conferir a própria nota deve acessar o app, entrar em “Conta” e observar a pontuação logo abaixo do nome. Já o histórico detalhado pode ser consultado em: Configurações > Privacidade > Ver resumo do seu uso do app da Uber > Ver minhas avaliações.

Como manter a nota em cinco estrelas

Algumas atitudes simples fazem diferença no dia a dia das viagens e ajudam a manter a avaliação elevada:

Escolha corretamente o ponto de embarque: solicite o carro apenas em locais onde a parada é permitida, evitando transtornos e possíveis multas.

Seja pontual: estar pronto quando o veículo chega demonstra respeito pelo tempo do motorista;

Priorize a segurança: use sempre o cinto de segurança e não solicite viagens acima da lotação permitida;

Cuide do ambiente do carro: evite comer ou beber durante o trajeto e leve seu lixo ao sair;

Seja cordial: um simples “bom dia”, “boa tarde” ou “obrigado” contribui para uma experiência mais agradável.

A Uber também orienta que todos os usuários conheçam o Código da Comunidade e os Termos de Uso da plataforma, documentos que reforçam o respeito como base de qualquer interação durante as viagens.

