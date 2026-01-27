CRIME

Polícia prende três suspeitos de matar vizinho após disputa por cabeça de gado

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13:04

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Três homens foram presos na manhã desta terça-feira (27) por envolvimento no assassinato de Miguel Silva de Oliveira, de 61 anos. O crime aconteceu no dia 28 de agosto de 2025, na localidade de Corredeira, zona rural do município de Correntina, no oeste da Bahia.

As prisões ocorreram durante ações simultâneas realizadas nos municípios de Correntina e Santa Maria da Vitória. Os suspeitos têm 21, 49 e 76 anos e tiveram mandados de prisão temporária cumpridos por homicídio qualificado.

De acordo com o Serviço de Investigação (SI) da Delegacia Territorial (DT) de Correntina, o assassinato teria sido motivado por desentendimentos entre a vítima e vizinhos, envolvendo questões ligadas à criação de gado e à utilização de canais de irrigação na região.

As diligências foram executadas por equipes das Delegacias Territoriais de Correntina e Santa Maria da Vitória, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Cerrado). As incursões ocorreram em três pontos distintos dos dois municípios.

O investigado mais jovem, de 21 anos, foi localizado e preso em uma residência no bairro Leopoldo Lima, em Santa Maria da Vitória. No local, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de uma motocicleta apontada como usada na ação criminosa.

Já em Correntina, na própria localidade onde ocorreu o homicídio, os outros dois suspeitos, de 49 e 76 anos, foram capturados. Durante as ações, os policiais apreenderam aparelhos celulares e peças de roupa semelhantes às utilizadas pelos investigados no momento do crime.