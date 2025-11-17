ECONOMIA

Salvador recebe integração inédita entre iFood e Uber com novo plano de benefícios

Novo plano de assinatura reúne Clube iFood e Uber One por R$ 21,90

Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:35

Usuários do iFood poderão solicitar viagens da Uber direto no app, e integração deve permitir também pedidos de comida dentro da Uber ainda este ano Crédito: Divulgação

O iFood e a Uber entraram em uma nova fase da sua parceria e começaram a oferecer mobilidade e conveniência no mesmo app. A partir de agora, usuários do iFood poderão acessar viagens da Uber diretamente pelo aplicativo de delivery. A novidade começa a ser disponibilizada nesta segunda-feira, dia 17, aos clientes de Belo Horizonte, em um movimento que será ampliado até que o acesso também ocorra no sentido inverso, dentro do app da Uber, até o fim de dezembro nas capitais.

A novidade chegará a todas as cidades em que as duas empresas estão presentes até janeiro de 2026. Essa iniciativa representa uma integração inédita em tecnologia, segurança e experiência do usuário entre duas empresas líderes em seus segmentos no Brasil.A capital mineira foi escolhida para estrear a nova funcionalidade por ser uma das operações mais relevantes das duas empresas no país.

Belo Horizonte reflete o comportamento típico das grandes metrópoles brasileiras e serve como um retrato da operação. Por isso, os aprendizados obtidos em BH vão orientar os próximos passos da expansão nacional. Além das novas experiências dentro dos aplicativos, as empresas passam a oferecer um plano especial de assinatura que inclui o Clube iFood e o Uber One.

A nova oferta reúne benefícios dos dois programas por R$ 21,90, com vantagens tanto em viagens pela Uber quanto em pedidos no iFood. O usuário passa a ter acesso a um combo de benefícios integrados, com descontos em restaurantes, mercado, farmácia, pet, conveniência e mobilidade.Os programas de assinatura são parte importante da estratégia de fidelização em cada empresa.

No iFood, 60% dos pedidos são feitos por assinantes do Clube. Na Uber, os membros do Uber One geram três vezes mais volume de uso na plataforma do que aqueles que não participam do programa. Como menos da metade dos usuários está presente em ambos os programas, há um espaço relevante para ampliar o alcance e o valor da base de assinantes nas duas plataformas.

“Quando conectamos duas plataformas que já fazem parte da rotina dos brasileiros, todos ganham. Os restaurantes recebem mais pedidos, os entregadores têm mais oportunidades de renda e os consumidores passam a ter uma experiência mais simples e personalizada. É uma novidade tecnológica e, principalmente, uma solução duradoura, feita para gerar valor para todo o ecossistema. Estamos muito animados em dar esse passo ao lado da Uber e em seguir juntos com o mesmo propósito de inovar e facilitar a vida das pessoas”, diz Diego Barreto, CEO do iFood.

“Um dos objetivos da Uber é oferecer a solução certa para cada momento do dia dos nossos usuários, e é exatamente isso que a parceria com o iFood proporciona. Seja para solicitar uma viagem ou fazer um pedido de delivery, a partir de agora tudo se torna mais prático. A integração das tecnologias faz com que os usuários frequentes ganhem ainda mais agilidade na rotina, mas também atrai novos usuários para ambas as plataformas”, afirma Silvia Penna, Diretora-Geral da Uber no Brasil.Tecnologia

Em pouco mais de 180 dias, as equipes de iFood e Uber desenvolveram uma integração tecnológica robusta, envolvendo mais de 300 profissionais de engenharia, design, segurança, privacidade e produto, distribuídos em cinco países. O projeto exigiu a reconstrução de parte da arquitetura do iFood em ambiente web, a revisão das camadas de front-end e back-end, e a criação de novas APIs para garantir comunicação segura entre as plataformas.

Esse esforço garantiu uma experiência embarcada com performance e fluidez comparáveis às do app nativo, mesmo operando em uma camada de webview, com atenção a pagamentos, autenticação, infraestrutura e monitoramento. A segurança e a privacidade foram prioridades, com a comunicação entre as plataformas sendo criptografada e seguindo padrões internacionais (como PCI-DSS, normas de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento) e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, além de protocolos específicos de troca de tokens, controle de sessão e autenticação em múltiplas camadas.

Fluxo no app

Dentro do app do iFood, o usuário encontrará o ícone ‘corridas’. Quando o app iFood estiver refletido no da Uber aparecerá uma aba ‘iFood’. Para assinar o combo dos programas de assinatura basta entrar no app iFood, acessar o perfil e o ‘clube iFood’. Na Uber, é só entrar na aba ‘Conta’ e clicar em ‘Uber One’.

Vantagens

Os assinantes do combo terão acesso a cinco cupons de R$10 para todos os restaurantes, frete grátis em mercados e farmácias, cupons extras de até R$21,90 em milhares de restaurantes e promoções e descontos exclusivos todos os dias. Também ganharão 10% do valor de suas viagens em créditos Uber, terão acesso aos motoristas parceiros mais bem avaliados, promoções e descontos exclusivos.

Além disso, os usuários terão dois descontos por mês de 25% (limitado a R$5) em viagens de Uber Comfort e Black para usuários que tiverem Clube iFood + Uber One.

Cronograma

O programa de fidelidade conjunto segue o mesmo cronograma de expansão da nova experiência entre novembro e janeiro:17/11:

Consumidores de Belo Horizonte começam a ver a Uber dentro do app do iFood

Lançamento do novo pacote de assinatura que une os dois programas de fidelidade por R$ 21,90

Dezembro

Consumidores de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Campinas, Goiânia, Recife, Porto Alegre e Salvador passam a ver a Uber dentro do iFood Consumidores de Belo Horizonte passam a ver o iFood dentro do app da Uber e, em seguida, o acesso ficará disponível a outras capitais.

Janeiro/2026: Expansão completa para todas as cidades onde as duas empresas operam.