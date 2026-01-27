Acesse sua conta
Fábrica de energia eólica será reativada em cidade da Bahia

Acordo foi formalizado nesta terça-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 15:50

Reativação de fábrica representa investimento em energia renovável
Reativação de fábrica representa investimento em energia renovável Crédito: Amanda Ercília/GOVBA

A Fábrica de Torres de Aço, que produz energia eólica, será reativada em Jacobina, no centro-norte da Bahia. O contrato firmado entre as empresas EDF Renewables e Goldwind foi oficializado durante cerimônia realizada na sede da Goldwind, em Camaçari, nesta terça-feira (27). 

A retomada da unidade industrial em Jacobina, nove anos após o fechamento, contribuirá para a cadeia produtiva ligada à fabricação de componentes eólicos e a ampliação de oportunidades de trabalho na região. 

A Goldwind ainda anunciou parceria com o Senai Cimatec para a implantação do primeiro projeto de Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) integrado a um aerogerador da empresa. A iniciativa, que será instalada no município de Tanque Novo, associa geração e armazenamento de energia renovável em um mesmo sistema.

O projeto conta com incentivos fiscais formalizados em protocolo de intenções assinado em março de 2023 e inclui a implantação de um parque de fornecedores de componentes eólicos, com pelo menos seis empresas do setor, entre elas a Sinoma, já instalada no estado.

Em agosto de 2024 a Goldwind inaugurou em Camaçari sua fábrica de aerogeradores para produção de energia eólica — a primeira unidade da companhia fora da China. Com investimento de R$ 150 milhões, a unidade tem capacidade de produção de até 150 aerogeradores por ano. 

