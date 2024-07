ENTENDA O CASO

MP processa empresa eólica por danos causados ao meio ambiente na Bahia

Justiça pode condenar as Centrais Eólicas Assuruá a pagar R$ 160 mil de multa

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) entrou com um processo contra as Centrais Eólicas Assuruá S/A (CEA), devido a danos ambientais causados. A ação foi ajuizada na terça-feira (23) e acontece por conta de intervenções irregulares realizadas em riachos e rios que serão cortados pela estrada para os parques eólicos do empreendimento.