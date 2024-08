BRASIL

Nordeste alcança segundo recorde de 2024 em geração de energia eólica

A Região Nordeste registrou o segundo recorde consecutivo do ano na geração de energia eólica, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O registro, realizado às 5h48 do dia 1º, foi da geração de 19.083 MW de potência, número que equivale a 180,4% de toda demanda da região naquele momento.