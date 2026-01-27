Acesse sua conta
Prefeitura de cidade da Região Metropolitana de Salvador anula processo Reda para educação

Informação foi divulgada pela gestão municipal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:07

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Lauro de Freitas anunciou a anulação do Processo Seletivo Reda 2026 voltado para a contratação de profissionais na área da educação. Em nota, a gestão municipal informou falhas que comprometem a lisura do processo de seleção foram identificadas. 

Ainda segundo a prefeitura, um processo administrativo com comissão mista, em conjunto com a Sindicatos dos Trabalhadores em educação da Rede Pública Municipal de Lauro de Freitas, foi instaurado para apuração e adoção das medidas cabíveis.

"A gestão municipal reforça seu compromisso com a transparência, a integridade e o respeito aos candidatos, e informa que uma nova data para a realização de um novo processo seletivo já está sendo organizada", afirma. Ainda não há prazo para que outro concurso aconteça. 

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
1 de 5
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

Veja a íntegra do comunicado da prefeitura

"A Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa a anulação do Processo Seletivo REDA 2026, em razão de falhas identificadas no sistema que comprometeram a lisura das inscrições e da avaliação dos candidatos.

Diante dos fatos, foi instaurado processo administrativo com comissão mista, em conjunto com a ASPROLF, para apuração e adoção das medidas cabíveis.

A gestão municipal reforça seu compromisso com a transparência, a integridade e o respeito aos candidatos, e informa que uma nova data para a realização de um novo processo seletivo já está sendo organizada". 

