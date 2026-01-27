CONCURSO

Prefeitura de cidade da Região Metropolitana de Salvador anula processo Reda para educação

Informação foi divulgada pela gestão municipal

Maysa Polcri

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:07

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Lauro de Freitas anunciou a anulação do Processo Seletivo Reda 2026 voltado para a contratação de profissionais na área da educação. Em nota, a gestão municipal informou falhas que comprometem a lisura do processo de seleção foram identificadas.

Ainda segundo a prefeitura, um processo administrativo com comissão mista, em conjunto com a Sindicatos dos Trabalhadores em educação da Rede Pública Municipal de Lauro de Freitas, foi instaurado para apuração e adoção das medidas cabíveis.

"A gestão municipal reforça seu compromisso com a transparência, a integridade e o respeito aos candidatos, e informa que uma nova data para a realização de um novo processo seletivo já está sendo organizada", afirma. Ainda não há prazo para que outro concurso aconteça.

Cinco dicas para se preparar para concursos 1 de 5

Veja a íntegra do comunicado da prefeitura

"A Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa a anulação do Processo Seletivo REDA 2026, em razão de falhas identificadas no sistema que comprometeram a lisura das inscrições e da avaliação dos candidatos.

Diante dos fatos, foi instaurado processo administrativo com comissão mista, em conjunto com a ASPROLF, para apuração e adoção das medidas cabíveis.