Lapidação de pedras preciosas: evento discute o desenvolvimento da joalheria baiana

Único curso de lapidação do Nordeste fica na Bahia, que também tem uma das mais tradicionais formações de joalheria do país

Thais Borges

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:23

A Bahia é o segundo maior produtor de gemas do Brasil Crédito: Marina Silva/CORREIO

Para comemorar os 30 anos do Centro Gemológico da Bahia (CGB), a instituição anunciou o III Seminário para o Desenvolvimento do Segmento de Gemas, Joias e Artesanato Mineral da Bahia. O evento será realizado no dia 18 de dezembro, das 9h às 17h, no auditório do centro, no Pelourinho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas tanto de forma presencial, na sede do CGB, ou pelo formulário online que está disponível no link da bio do Instagram da instituição (@centrogemologicoba).

Na programação, haverá palestras focadas no desenvolvimento sustentável e na valorização da joalheria baiana. O seminário vai trazer ainda, o desfile da coleção “Reconexão Ancestral”, com joias criadas pelos artesãos joalheiros da primeira turma do curso de Design de Joias do CGB, em parceria com os alunos do curso de Joalheria Avançada. No evento, haverá a cerimônia de entrega dos certificados dos cursos promovidos pela organização e encontros de profissionais e especialistas para discutir os principais desafios e oportunidades do segmento.

“A Bahia é reconhecida como uma das maiores produtoras de pedras preciosas do país, com uma grande variedade de gemas coradas em seu subsolo ocupando o segundo lugar no ranking nacional de exploração de gemas. A promoção de eventos como esse busca valorizar a riqueza mineral e fortalecer a cadeia produtiva baiana.”, diz a coordenadora do CGB, Monica Correa.

30 anos do CGB

Em janeiro, o CORREIO contou parte da história do CGB, que foi fundado em 1995, a partir do desejo de um grupo de joalheiros que queria aperfeiçoar suas próprias atividades e buscou a administração estadual na época. O órgão também é responsável pelo único laboratório das regiões Norte e Nordeste que faz a certificação de pedras preciosas, após análise.

Desde então, o Centro Gemológico da Bahia desempenha papel fundamental na avaliação, pesquisa, difusão e valorização das gemas e joias do estado da Bahia. A instituição é uma das responsáveis por estimular o crescimento do setor, por meio de ações de capacitação, inovação e parcerias. Além de ser um espaço de visitação, há também análise e identificação de material gemológico gratuitas. Também promove cursos de formação e aperfeiçoamento profissional nas áreas de joalheria, lapidação, design de joias e gemologia.

O laboratório do CGB é o único do Norte-Nordeste a fazer parte da Rede de Laboratórios Gemológicos do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM), credenciada pela CIBJO - entidade internacional reguladora do segmento joalheiro no mundo. Isso torna suas certificações reconhecidas internacionalmente.

Localizado na Rua Gregório de Matos, 27, no Pelourinho, o CGB funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Programação:

9h – Abertura do Evento: Marco Histórico, 30 Anos de CGB

Palestrante: Dra. Amanda Silva – diretora de Fomento ao Desenvolvimento Econômico da SDE

9h30 - Valorização e Proteção da Identidade Cultural e Tradição: Indicação Geográfica das Esmeraldas da Serra de Carnaíba/BA

Palestrante: Viviane Gomes – Chefe do INPI Bahia

10h – Certificações e ESG: Caminhos para um Setor de Joias mais Ético e Competitivo

Palestrante: Monica Rocha – Fundadora do Movimento ESG

10h30 – Das Joias de Crioulas às Joias de Liberdade: Ressignificação de um Patrimônio Afro-Brasileiro

Palestrante: Dra. Simone Trindade – Museóloga do Museu Carlos e Margarida Costa Pinto

11h – Lançamento do Calendário 2026 de cursos e eventos do CGB

12h – Intervalo

14h – Nossas Raízes: O Design de Joias e a Moda na Bahia

Palestrantes: Márcia Ceres, Designer de Joias & Luciana Galeão, Designer Autoral – Moda Além da Roupa

15h – Desfile da Coleção de Joias Reconexão Ancestral criada pelos alunos da primeira turma do Curso de Design de Joias do CGB

16h – Cerimônia de Entrega dos Certificados dos cursos do CGB