Confeitaria com receitas inspiradas na extinta Doces Sonhos anuncia mudança de nome

Novo estabelecimento funcionou por dois meses como Doce e Sonhos, no Caminho das Árvores

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 11:24

Nova Doce e Sonhos será inaugurada neste sábado (27)
Tortas são inspiradas em menu afetivo Crédito: Divulgação

Dois meses após a inauguração, a nova confeitaria Doce & Sonhos anunciou a mudança do nome do estabelecimento. Agora, a marca que tem receitas inspiradas na antiga doceria Doces Sonhos, que encerrou as atividades em maio, fará sua estreia como Delícias & Encantos Confeitaria, nesta quarta-feira (19).

“Aqui partilhamos mais uma novidade com você. A doceria que antes era Doce e Sonhos agora se apresenta como Delícias & Encantos Confeitaria, preservando a mesma alma, o mesmo cuidado e a mesma doçura que sempre nos guiou", diz a marca, em um comunicado para o lançamento do menu de Natal.

Doce e Sonhos agora será Delícias e Encantos

Segundo a empresa, serão quatro sabores inéditos de tortas em edição limitada. “Somos movidos pela magia dos doces, por aquele instante em que a cozinha vira afeto, por cheiros que abraçam e por sabores que guardam memórias. Todo mundo tem um gosto que remete à casa cheia, ao riso na sala, à mesa onde o tempo passava mais devagar”, diz.

A confeitaria, que fica na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, abriu as portas no dia 27 de setembro. Na ocasião, a marca antecipou ao CORREIO o lançamento de um cardápio gourmet com 200 receitas exclusivas assinadas pela nutricionista Kátia Sales.

Além disso, um dos destaques é o menu afetivo - ou seja, as receitas inspiradas na antiga ‘Doces Sonhos', que fechou sua última filial em maio deste ano. Na época, uma reportagem do jornal mostrou que o encerramento pegou clientes de surpresa.

A nova Doce e Sonhos e a antiga Doces Sonhos

Relembre a cronologia

O novo estabelecimento não tem ligação com os sócios da antiga Doces Sonhos. A extinta confeitaria teve início com uma família de Feira de Santana, apesar de nunca ter havido loja lá. Versões antigas do site da Doces Sonhos, acessadas pelo CORREIO em maio com o auxílio de ferramentas como a Wayback Machine, contam um resumo do surgimento: foi em 2001, com "dois irmãos que viram nas receitas da família uma oportunidade de negócio e um resgate às tradições das guloseimas de um outro tempo", segundo um texto disponível em 2016. Na época, a apresentação dizia que eram sete lojas - a de Vilas do Atlântico não existia.

Como a reportagem mostrou em maio, houve, contudo, uma separação de sociedade nos últimos anos. Em maio, a última loja - na Rua Pernambuco, na Pituba - fechou. Em agosto, contudo, um banner instalado no Caminho das Árvores fez o burburinho crescer e deu esperanças aos fãs das tortas clássicas.

Já se tratava da nova Doce e Sonhos, liderada pelo três sócios do empreendimento. Desde então, eles anunciaram que o objetivo da nova marca era reunir tradição e inovação e relembrar os sabores que mantiveram clientes tão fiéis ao longo dos anos.

