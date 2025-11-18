Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia procura suspeito de tentar matar açougueiro em cobrança de dívida em Feira de Santana

Inicialmente, vítima tinha pedido emprestado R$ 800, mas, com juros abusivos, valor chegou a R$ 12 mil

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:02

Amando Jesus dos Santos teve prisão decretada este mês
Amando Jesus dos Santos teve prisão decretada este mês Crédito: Reprodução

A Polícia Civil está em busca de um homem que tentou matar um açougueiro numa cobrança de dívida em Feira de Santana. A prisão preventiva de Amando Jesus dos Santos, 46 anos, foi decretada pela juíza Márcia Simões Costa, titular da Vara do Júri da cidade, no dia 3 de novembro. Ele é suspeito de tentar assassinar Gildo Santos Souza em agosto deste ano.

Na decisão, a juíza destaca que o mandado foi expedido “diante da necessidade de se preservar a vida e a integridade física da vítima sobrevivente e das testemunhas do delito, oferecendo-lhes segurança e tranquilidade, no sentido de que poderão depor, sem temor, diante da certeza de que o suposto agente estará segregado ao cárcere”.

Policiais civis da 1ª Delegacia de Feira de Santana e da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) cumpriram o mandado de busca e apreensão no bairro Irmã Dulce, onde Armando mora, mas ele não foi encontrado.

O crime, segundo fontes policiais, teria sido motivado por um empréstimo que a vítima tinha tomado de Armando. Inicialmente, o valor era de R$800, mas, com juros abusivos, teria chegado a R$12 mil. O suspeito teria tomado a moto do açougueiro.

De acordo com a investigação, a vítima trabalha como açougueiro na feira da Estação Nova e foi ameaçada de morte após o empréstimo. Ainda segundo a corporação, o suspeito atirou várias vezes contra o açougueiro, no dia 24 de agosto deste ano. Ele foi atingido no braço esquerdo.

A polícia pede que qualquer informação sobre o parceiro dele seja comunicada às autoridades, assim como outras eventuais vítimas. O sigilo é garantido.

Mais recentes

Imagem - Confeitaria com receitas inspiradas na extinta Doces Sonhos anuncia mudança de nome

Confeitaria com receitas inspiradas na extinta Doces Sonhos anuncia mudança de nome
Imagem - Lapidação de pedras preciosas: evento discute o desenvolvimento da joalheria baiana

Lapidação de pedras preciosas: evento discute o desenvolvimento da joalheria baiana
Imagem - Brasil deve levar mais de 15 anos para superar desigualdades no Ensino Médio, aponta estudo

Brasil deve levar mais de 15 anos para superar desigualdades no Ensino Médio, aponta estudo

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
01

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer

Imagem - Vereador e ex-secretários são presos por esquema que desviou R$ 12 milhões de saúde pública na Bahia
02

Vereador e ex-secretários são presos por esquema que desviou R$ 12 milhões de saúde pública na Bahia

Imagem - Motorista sem CNH que atropelou agente federal na Pituba se entrega à polícia
03

Motorista sem CNH que atropelou agente federal na Pituba se entrega à polícia

Imagem - Tarot aponta virada poderosa: três signos podem receber notícia que muda tudo ainda hoje (18 de novembro)
04

Tarot aponta virada poderosa: três signos podem receber notícia que muda tudo ainda hoje (18 de novembro)