Polícia procura suspeito de tentar matar açougueiro em cobrança de dívida em Feira de Santana

Thais Borges
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:02
A Polícia Civil está em busca de um homem que tentou matar um açougueiro numa cobrança de dívida em Feira de Santana. A prisão preventiva de Amando Jesus dos Santos, 46 anos, foi decretada pela juíza Márcia Simões Costa, titular da Vara do Júri da cidade, no dia 3 de novembro. Ele é suspeito de tentar assassinar Gildo Santos Souza em agosto deste ano.
Na decisão, a juíza destaca que o mandado foi expedido “diante da necessidade de se preservar a vida e a integridade física da vítima sobrevivente e das testemunhas do delito, oferecendo-lhes segurança e tranquilidade, no sentido de que poderão depor, sem temor, diante da certeza de que o suposto agente estará segregado ao cárcere”.
Policiais civis da 1ª Delegacia de Feira de Santana e da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) cumpriram o mandado de busca e apreensão no bairro Irmã Dulce, onde Armando mora, mas ele não foi encontrado.
O crime, segundo fontes policiais, teria sido motivado por um empréstimo que a vítima tinha tomado de Armando. Inicialmente, o valor era de R$800, mas, com juros abusivos, teria chegado a R$12 mil. O suspeito teria tomado a moto do açougueiro.
De acordo com a investigação, a vítima trabalha como açougueiro na feira da Estação Nova e foi ameaçada de morte após o empréstimo. Ainda segundo a corporação, o suspeito atirou várias vezes contra o açougueiro, no dia 24 de agosto deste ano. Ele foi atingido no braço esquerdo.
A polícia pede que qualquer informação sobre o parceiro dele seja comunicada às autoridades, assim como outras eventuais vítimas. O sigilo é garantido.