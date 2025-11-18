SEGURANÇA

Polícia procura suspeito de tentar matar açougueiro em cobrança de dívida em Feira de Santana

Inicialmente, vítima tinha pedido emprestado R$ 800, mas, com juros abusivos, valor chegou a R$ 12 mil

Thais Borges

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:02

Amando Jesus dos Santos teve prisão decretada este mês Crédito: Reprodução

A Polícia Civil está em busca de um homem que tentou matar um açougueiro numa cobrança de dívida em Feira de Santana. A prisão preventiva de Amando Jesus dos Santos, 46 anos, foi decretada pela juíza Márcia Simões Costa, titular da Vara do Júri da cidade, no dia 3 de novembro. Ele é suspeito de tentar assassinar Gildo Santos Souza em agosto deste ano.

Na decisão, a juíza destaca que o mandado foi expedido “diante da necessidade de se preservar a vida e a integridade física da vítima sobrevivente e das testemunhas do delito, oferecendo-lhes segurança e tranquilidade, no sentido de que poderão depor, sem temor, diante da certeza de que o suposto agente estará segregado ao cárcere”.

Policiais civis da 1ª Delegacia de Feira de Santana e da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) cumpriram o mandado de busca e apreensão no bairro Irmã Dulce, onde Armando mora, mas ele não foi encontrado.

O crime, segundo fontes policiais, teria sido motivado por um empréstimo que a vítima tinha tomado de Armando. Inicialmente, o valor era de R$800, mas, com juros abusivos, teria chegado a R$12 mil. O suspeito teria tomado a moto do açougueiro.

De acordo com a investigação, a vítima trabalha como açougueiro na feira da Estação Nova e foi ameaçada de morte após o empréstimo. Ainda segundo a corporação, o suspeito atirou várias vezes contra o açougueiro, no dia 24 de agosto deste ano. Ele foi atingido no braço esquerdo.