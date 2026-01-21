NOVA GERAÇÃO?

Concursado, policial volta para a Bahia após ter exigência negada na Polícia Civil do DF

Além do agente que deixou o DF após poucos dias, houve exoneração pedida apenas quatro horas depois da posse

Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:18

Um caso curioso envolvendo um policial recém-empossado na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) chamou a atenção de servidores veteranos e passou a circular internamente em grupos da corporação. Poucos dias após assumir o cargo, o agente decidiu deixar a instituição e retornar à Bahia, onde já havia atuado na Polícia Civil. A informação é do portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Segundo relatos compartilhados em um grupo privado de WhatsApp formado por policiais experientes, o servidor teria condicionado sua permanência à atuação no plantão policial. Como a exigência não foi atendida pela chefia, ele pediu para sair e voltou ao estado de origem.