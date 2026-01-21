Concursado, policial volta para a Bahia após ter exigência negada na Polícia Civil do DF

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:18
Um caso curioso envolvendo um policial recém-empossado na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) chamou a atenção de servidores veteranos e passou a circular internamente em grupos da corporação. Poucos dias após assumir o cargo, o agente decidiu deixar a instituição e retornar à Bahia, onde já havia atuado na Polícia Civil. A informação é do portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.
Segundo relatos compartilhados em um grupo privado de WhatsApp formado por policiais experientes, o servidor teria condicionado sua permanência à atuação no plantão policial. Como a exigência não foi atendida pela chefia, ele pediu para sair e voltou ao estado de origem.
O episódio integra uma série de situações recentes envolvendo policiais civis recém-nomeados. De acordo com os relatos, outros casos de pedidos de exoneração e dificuldades de adaptação à rotina policial também foram registrados, sem que todos tenham sido detalhados. Procurada, a Polícia Civil do Distrito Federal não se manifestou. Em nota, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) saiu em defesa dos novos agentes e afirmou que a maioria dos recém-empossados já atua em operações relevantes. A entidade também defendeu um debate responsável sobre o tema e cobrou a implementação de um processo institucional de recepção e integração.