Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista

Ventos podem chegar a 100 km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06:33

Previsão é de chuva intensa em vários estados
Previsão é de chuva intensa em vários estados Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 96 municípios da Bahia, com grau de severidade classificado como perigo. O aviso começou a valer às 8h40 de terça-feira (20) e segue até 23h59 desta quarta-feira (21).

A previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos fortes, que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, corte de energia elétrica e descargas elétricas.

O alerta atinge regiões como: Extremo Oeste Baiano, Vale do São Francisco, Centro-Norte, Centro-Sul, Oeste Baiano e Sul Baiano. Entre as cidades baianas com maior influência regional e econômica estão: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Bom Jesus da Lapa.

Veja os municípios afetados

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista por Inmet
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista por Inmet
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista por Inmet
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista por Inmet
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista por Inmet
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista por Inmet
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista por Inmet
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista por Inmet
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista por Inmet
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista por Inmet
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista por Inmet
1 de 11
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista por Inmet

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Tags:

Chuva Temporal

Mais recentes

Imagem - Quem é Isabel Tinel, a primeira mulher batedora da Transalvador

Quem é Isabel Tinel, a primeira mulher batedora da Transalvador
Imagem - Quanto custa e como chegar à famosa Prainha do MAM, em Salvador

Quanto custa e como chegar à famosa Prainha do MAM, em Salvador
Imagem - Salvador já bateu 36°C em 2026; veja as maiores temperaturas do ano

Salvador já bateu 36°C em 2026; veja as maiores temperaturas do ano

MAIS LIDAS

Imagem - Operação na Pituba investiga esquema de fraude financeira com uso de IA
01

Operação na Pituba investiga esquema de fraude financeira com uso de IA

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
02

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
03

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve
04

Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve