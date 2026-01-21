PERIGO DE TEMPORAL

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista

Ventos podem chegar a 100 km/h

Esther Morais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06:33

Previsão é de chuva intensa em vários estados Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 96 municípios da Bahia, com grau de severidade classificado como perigo. O aviso começou a valer às 8h40 de terça-feira (20) e segue até 23h59 desta quarta-feira (21).

A previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos fortes, que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, corte de energia elétrica e descargas elétricas.

O alerta atinge regiões como: Extremo Oeste Baiano, Vale do São Francisco, Centro-Norte, Centro-Sul, Oeste Baiano e Sul Baiano. Entre as cidades baianas com maior influência regional e econômica estão: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Bom Jesus da Lapa.

Veja os municípios afetados

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.