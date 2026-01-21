O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 05:00
Hoje, dia 21 de janeiro, alguns signos percebem que certas palavras, conversas ou informações insistem em aparecer. Não são sinais abstratos nem confusos. São mensagens claras que ajudam a decidir, ajustar rotas e agir com mais consciência. Prestar atenção ao que se repete faz toda a diferença. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Uma conversa simples ganha um peso inesperado hoje. Algo dito sem muita cerimônia responde a uma dúvida que você carrega há semanas. O sinal pede menos impulso e mais escuta. Ao segurar a reação imediata, você evita conflitos desnecessários e enxerga com clareza qual deve ser o próximo passo.
Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata. O tempo certo também faz parte da escolha.
Virgem: Um detalhe que quase passou despercebido se revela essencial. Esse pequeno ajuste muda completamente sua percepção e abre uma oportunidade real de realizar algo que você deseja muito. O sinal mostra que analisar tudo com cuidado não foi excesso, foi preparo. Basta ajustar um hábito ou expectativa para sentir melhora rápida.
Dica cósmica: Pequenas mudanças têm impacto maior do que você imagina.
Sagitário: Uma informação, leitura ou conversa traz um novo entendimento sobre algo do passado. O que antes parecia travar seu caminho agora faz sentido. Esse sinal devolve entusiasmo e vontade de avançar. O que parecia atraso se revela parte do processo de crescimento e mudança.
Dica cósmica: Quando o sentido aparece, a motivação volta junto.
Peixes: Você encontra as palavras certas para expressar algo guardado há muito tempo. O sinal de hoje incentiva a falar com sinceridade, seja sobre um sentimento, seja para estabelecer um limite. Ao se posicionar, você se liberta de um peso e percebe que sua voz tem mais força do que imaginava.
Dica cósmica: Falar a verdade abre portas que o silêncio manteve fechadas.
