ASTROLOGIA

4 signos que vinham se sentindo travados finalmente veem tudo mudar depois desta terça-feira (20 de janeiro)

Uma mudança de postura e de vínculos ajuda a abrir caminhos que pareciam fechados

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Se você tem sentido que nada anda, que os esforços não rendem e que a vida parece em pausa, saiba que isso começa a mudar depois desta terça-feira, dia 20 de janeiro. Um novo clima favorece conversas sinceras, reconexões importantes e uma forma diferente de lidar com desafios antigos. Para alguns signos, a sensação de estar travado dá lugar a mais clareza, apoio e caminhos que finalmente começam a se abrir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Depois de um período de esforço silencioso e pouca resposta externa, você começa a perceber que seu trabalho e suas ideias ganham mais visibilidade. A sensação de estagnação diminui quando você passa a confiar mais no próprio valor e assume metas com mais segurança. É um bom momento para organizar planos e avançar com calma, sem pressa, mas com firmeza.

Dica cósmica: Confie no seu ritmo e não subestime o impacto das suas escolhas.

Famosos do signo de Touro 1 de 16

Leão: A impressão de que seus planos estavam parados começa a se dissipar quando você aceita apoio e troca experiências com outras pessoas. Parcerias e conversas trazem novas possibilidades e ajudam você a enxergar soluções que antes não considerava. O avanço acontece quando você equilibra liderança com escuta.

Dica cósmica: Dividir responsabilidades também é uma forma de crescer.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Escorpião: O sentimento de bloqueio estava ligado a questões emocionais não resolvidas. Agora, você começa a compreender melhor o passado e encontra força para fechar ciclos que ainda pesavam. Isso traz alívio e cria espaço para recomeços mais leves, tanto nas relações quanto na forma como você se posiciona.

Dica cósmica: Soltar o que machucou é um passo essencial para seguir em frente.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Aquário: Para você, a mudança é mais perceptível. A sensação de estar travado dá lugar a mais clareza mental, facilidade para se expressar e vontade de se conectar com pessoas que pensam parecido. Ideias fluem melhor e você se sente mais confiante para colocar planos em prática.

Dica cósmica: Seja fiel ao que você pensa e sente, isso atrai as conexões certas.