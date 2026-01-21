CALOR

2025 foi o 7º ano mais quente no Brasil desde 1961; veja ranking

Calor acima da média se espalhou por quase todo o território brasileiro

Estadão

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:01

Calorão em Salvador Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

O Brasil registrou em 2025 uma temperatura média anual de 24,56°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O valor ficou 0,33 °C acima da média histórica e coloca o ano como o sétimo mais quente desde o início das medições, em 1961. O recorde nacional permanece com 2024, que teve média de 25,02°C, o que equivale a 0,79°C acima do normal.

Embora 2025 tenha sido o terceiro ano mais quente do planeta, a colocação observada no Brasil é compatível com o cenário regional. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), o ano foi o sexto mais quente da América do Sul.

De acordo com informações do Inmet, o calor acima da média se espalhou por quase todo o território brasileiro, com maiores elevações registradas no Paraná, Mato Grosso, sul do Pará e grande parte do Nordeste.

Segundo a análise, entre as décadas de 1960 e 1980, as temperaturas eram mais amenas e estáveis. A partir dos anos 2000, os desvios positivos se tornaram mais frequentes, com os anos recentes figurando de forma recorrente entre os mais quentes da série.

Veja as dez maiores temperaturas médias anuais no Brasil, segundo o Inmet:

2024: 25,02ºC

2023: 24,92ºC

2015: 24,89ºC

2019: 24,83ºC

2016: 24,66ºC

1998: 24,61ºC

2025: 24,56ºC

2017: 24,48ºC

2012: 24,45ºC

2020: 24,43ºC

O aumento é percebido em todas as estações do ano. A primavera e o inverno apresentaram as maiores altas em relação à média de 1991-2020, com 0,74°C e 0,61°C, respectivamente. Em seguida aparecem o outono, com acréscimo de 0,58°C, e o verão, com 0,43°C.