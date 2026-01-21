Acesse sua conta
Músico morre esmagado por mais de uma tonelada de mármore em acidente

Jean Freitas, de 38 anos, chegou a ser socorrido por bombeiros e pelo Samu, mas não resistiu; caso ocorreu em Tubarão e pode ser investigado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:27

Músico Jean Freitas, de 38 anos
Músico Jean Freitas, de 38 anos Crédito: Reprodução

O músico Jean Freitas, de 38 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trabalho na tarde de segunda-feira (19), em Tubarão, no sul de Santa Catarina. Ele foi atingido e prensado por peças de mármore cujo peso total ultrapassava uma tonelada.

Além de músico, Jean Freitas era empresário e atuava com locação de equipamentos. Ele se apresentava em eventos particulares e também tocava em estabelecimentos de diferentes municípios catarinenses.

O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante o socorro, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, Jean não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no local.

O acidente aconteceu na rua Silvino Moreira Lima Sobrinho, no bairro Humaitá. Segundo os bombeiros, Jean foi encontrado sob grandes placas de mármore. Para possibilitar o resgate, pessoas que estavam no local utilizaram um macaco mecânico para suspender as peças, estimadas entre uma e 1,5 tonelada. Em seguida, os materiais foram retirados com apoio das equipes de emergência para o início do atendimento.

Ainda não há informações oficiais sobre como ocorreu o acidente. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos legais, e a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.

O velório do músico foi realizado na manhã de ontem, na Capela Saudades, em Tubarão. Jean deixou a esposa e um filho de apenas um ano.

