Madrugada: Salvador terá esquema especial de transporte onde não houver ônibus 24h

Ao todo, 205 ônibus estarão disponíveis para atuar durante o período carnavalesco

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 22:52

Tarifa de ônibus fica mais cara nesta segunda (5)
Ônibus de Salvador Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Durante o período de Carnaval em Salvador, haverá linhas de ônibus funcionando 24 horas por dia, com saídas dos terminais da Lapa, Acesso Norte, Pirajá, Águas Claras, Mussurunga, Shopping da Bahia e Barroquinha. Para as demais regiões da cidade, a Secretaria de Mobilidade (Semob) disponibilizará uma operação especial para garantir o deslocamento de foliões e trabalhadores durante a madrugada.

Nas áreas onde não houver operação de linhas 24 horas, o transporte será realizado por veículos da frota reguladora, distribuídos estrategicamente nos principais terminais. Ao todo, 205 ônibus estarão disponíveis para atuar durante o período carnavalesco.

Confira quais serão os ônibus com circulação 24 horas durante o Carnaval

1 de 17
Nesta quinta-feira (12), a operação contará com 81 veículos da frota reguladora: 21 no Terminal Pirajá, 17 no Terminal da Lapa, 17 no Terminal Mussurunga, 17 no Terminal Shopping da Bahia e nove no Terminal Acesso Norte.

Entre sexta(13) e terça-feira (17), a operação será ampliada para 124 veículos. Nesse período, estarão disponíveis 35 ônibus no Terminal Pirajá, 27 no Terminal da Lapa, 27 no Terminal Shopping da Bahia, 26 no Terminal Mussurunga e nove no Terminal Acesso Norte.

Agentes de fiscalização da Semob estarão nos terminais e em pontos estratégicos da cidade para monitorar o fluxo de passageiros e direcionar os veículos da frota reguladora às regiões com maior demanda.

