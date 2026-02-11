Folia com estilo: veja onde customizar o seu abadá em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06:00
A contagem regressiva para a maior festa de rua do mundo está cada vez menor. Nos últimos momentos antes de ser dada a largada para o festejo momesco, os foliões se preparam para arrasar nos looks de Carnaval, seja com abadás de blocos, festas ou camarotes. Em toda Salvador, diferentes stands e ateliês atendem centenas de pessoas que desejam estilizar seus abadás de forma 100% personalizada.
Este é um período importante de fortalecimento para o trabalhado de quem atua em estabelecimentos de artigos têxteis e de vestuário, devido à grande procura pela confecção de fantasias e customização de roupas, sobretudo na capital baiana, que respira Carnaval mais do que qualquer outra cidade brasileira.
Veja onde customizar abadás em Salvador
“Se você observar, verá que Salvador tem uma tradição têxtil e de costura muito interessante. Temos uma cultura e uma moda próprias. Muitas costureiras trabalham o ano inteiro criando e, especialmente com a proximidade do Carnaval, conquistam uma clientela maior, seja confeccionando fantasias ou customizando roupas e abadás. São profissionais que movimentam a economia em todos os bairros da cidade”, pontua a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes.
A Semdec é responsável por oferecer, ao longo do ano, capacitação em cursos como Confeccionadora de Lingerie e Moda Praia; Costureiro(a) sob Medida; Operador(a) de Máquina de Costura Industrial; e Básico de Corte e Costura. Entre 2023 e 2025, o programa já certificou 206 profissionais.
Salvador Shopping: Praça Estação da Folia (Praça Central - piso L1) | até 17 de fevereiro
Salvador Shopping: Stand Carnavalis | até 17 de fevereiro, das 9h às 22h
Aeroporto: Stand Carnavalis | até 17 de fevereiro, das 9h às 21h
Salvador Norte Shopping: Circuito Folião | até 17 de fevereiro
Shopping da Bahia: lojas Toque Ideal, 5 a Sec, Armarinho Juliana, Cambodja, e Garage
Amaralina: C&C Ateliê Corte e Costura | Rua Visconde de Itaborahy, 110 - Loja 03 - Amaralina (Galeria Vieira Melo)
Rio Vermelho: Ateliê Abadá de Luxo | Rua da Paciência, 257, sala 201 - Rio Vermelho
Shopping Vila Laura: Bem Chic Ateliê | Rua Raul Leite, 279 - Vila Laura (1º piso)
Pituba: Ateliê Donna Zeffa Customização e Reforma de Abadá | Rua das Dalias, 576, Pituba
Shopping Paseo Itaigara: loja Toque Ideal (piso L2)
Lojas C&A: Barra Shopping, Iguatemi e Paralela até esta quarta-feira (11), das 11h às 22h | O serviço é oferecido de forma gratuita para clientes com compras acima de R$ 150