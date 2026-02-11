CARNAVAL

Folia com estilo: veja onde customizar o seu abadá em Salvador

Por toda cidade, ateliês e iniciativas atendem foliões até a próxima terça-feira (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06:00

Customização de abadá é uma prática antiga para quem gosta de deixar a camisa de bloco ou camarote do seu jeito Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A contagem regressiva para a maior festa de rua do mundo está cada vez menor. Nos últimos momentos antes de ser dada a largada para o festejo momesco, os foliões se preparam para arrasar nos looks de Carnaval, seja com abadás de blocos, festas ou camarotes. Em toda Salvador, diferentes stands e ateliês atendem centenas de pessoas que desejam estilizar seus abadás de forma 100% personalizada.

Este é um período importante de fortalecimento para o trabalhado de quem atua em estabelecimentos de artigos têxteis e de vestuário, devido à grande procura pela confecção de fantasias e customização de roupas, sobretudo na capital baiana, que respira Carnaval mais do que qualquer outra cidade brasileira.

“Se você observar, verá que Salvador tem uma tradição têxtil e de costura muito interessante. Temos uma cultura e uma moda próprias. Muitas costureiras trabalham o ano inteiro criando e, especialmente com a proximidade do Carnaval, conquistam uma clientela maior, seja confeccionando fantasias ou customizando roupas e abadás. São profissionais que movimentam a economia em todos os bairros da cidade”, pontua a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes.

A Semdec é responsável por oferecer, ao longo do ano, capacitação em cursos como Confeccionadora de Lingerie e Moda Praia; Costureiro(a) sob Medida; Operador(a) de Máquina de Costura Industrial; e Básico de Corte e Costura. Entre 2023 e 2025, o programa já certificou 206 profissionais.

Confira locais para customizar abadás em Salvador:

Salvador Shopping: Praça Estação da Folia (Praça Central - piso L1) | até 17 de fevereiro

Salvador Shopping: Stand Carnavalis | até 17 de fevereiro, das 9h às 22h

Aeroporto: Stand Carnavalis | até 17 de fevereiro, das 9h às 21h

Salvador Norte Shopping: Circuito Folião | até 17 de fevereiro

Shopping da Bahia: lojas Toque Ideal, 5 a Sec, Armarinho Juliana, Cambodja, e Garage

Amaralina: C&C Ateliê Corte e Costura | Rua Visconde de Itaborahy, 110 - Loja 03 - Amaralina (Galeria Vieira Melo)

Rio Vermelho: Ateliê Abadá de Luxo | Rua da Paciência, 257, sala 201 - Rio Vermelho

Shopping Vila Laura: Bem Chic Ateliê | Rua Raul Leite, 279 - Vila Laura (1º piso)

Pituba: Ateliê Donna Zeffa Customização e Reforma de Abadá | Rua das Dalias, 576, Pituba

Shopping Paseo Itaigara: loja Toque Ideal (piso L2)