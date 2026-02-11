Acesse sua conta
Último dia de pré-Carnaval: confira a programação do Habeas Copos em Salvador

Fanfarras e blocos de chão tomam o Farol da Barra

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06:57

Habeas Copos dá o tom do Carnaval na Barra Crédito: Marina Silva/CORREIO

O pré-Carnaval de Salvador chega ao fim nesta quarta-feira (11) com uma programação especial no Farol da Barra. O local será tomado por fanfarras e blocos de chão, que resgatam o clima dos antigos carnavais da capital baiana, com muita música, irreverência e proximidade entre artistas e foliões.

A proposta do Habeas Copos é celebrar a folia em sua forma mais tradicional, sem trios elétricos, valorizando instrumentos de sopro, percussão e o desfile a pé. A partir das 19h, diferentes grupos se apresentam no circuito.

A programação desta quarta marca o encerramento oficial do pré-Carnaval na cidade. Já na quinta-feira (12), acontece a abertura oficial do Carnaval de Salvador 2026, no Circuito Osmar (Campo Grande), com o tema “A Rota do Samba”.

Programação do Carnaval 2026

Atrações do Furdunço por Reprodução
Atrações do Fuzuê por Reprodução
Melhor Segunda Feira do Mundo por Reprodução
Pipoco com o Gigante por Reprodução
Habeas Copos por carnaval 2026
Torre Beats por Reproduaçõ
Abertura no Circuito Osmar por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Grandes atrações do circuito Osmar por Reprodução
Furdunço no Centro por Reprodução
Programação na Castro Alves por Reprodução
Atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Palco Arena do Samba por Reprodução
Carnaval nos bairros por Reprodução
Programação dos bairros por Reprodução
Programação dos bairros por Reprodução
Palco na Castro Alves por Reprodução
Beco das Cores por Reprodução
Espaço Mix no Rio Vermelho por Reprodução
Palco Arena do Samba por Reprodução
Palco na Praça Municipal por Reprodução
Programação no Pelô por Reprodução
1 de 27
Atrações do Furdunço por Reprodução

Confira a programação completa do Circuito Sérgio Bezerra 2026:

37,5 & Febre

Xupisco

Concentra + Não Sai

Quero Mais

Pinguço

Cachasambiero

O Caldo

Amigos do Mestre

Bloco da Faixa

O Chuveirão

Hoje Eu Posso

Arqui Loucura

A Barca Tricolor

Mulheres no Comando

Sabidolândia

Habeas Copos

Saideira

Contaminados Pela Pichunha

100 Comentários

Summer

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval 2026

