Último dia de pré-Carnaval: confira a programação do Habeas Copos em Salvador

Esther Morais
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06:57
O pré-Carnaval de Salvador chega ao fim nesta quarta-feira (11) com uma programação especial no Farol da Barra. O local será tomado por fanfarras e blocos de chão, que resgatam o clima dos antigos carnavais da capital baiana, com muita música, irreverência e proximidade entre artistas e foliões.
A proposta do Habeas Copos é celebrar a folia em sua forma mais tradicional, sem trios elétricos, valorizando instrumentos de sopro, percussão e o desfile a pé. A partir das 19h, diferentes grupos se apresentam no circuito.
A programação desta quarta marca o encerramento oficial do pré-Carnaval na cidade. Já na quinta-feira (12), acontece a abertura oficial do Carnaval de Salvador 2026, no Circuito Osmar (Campo Grande), com o tema “A Rota do Samba”.
Programação do Carnaval 2026
37,5 & Febre
Xupisco
Concentra + Não Sai
Quero Mais
Pinguço
Cachasambiero
O Caldo
Amigos do Mestre
Bloco da Faixa
O Chuveirão
Hoje Eu Posso
Arqui Loucura
A Barca Tricolor
Mulheres no Comando
Sabidolândia
Habeas Copos
Saideira
Contaminados Pela Pichunha
