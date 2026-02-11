FOLIA

Último dia de pré-Carnaval: confira a programação do Habeas Copos em Salvador

Fanfarras e blocos de chão tomam o Farol da Barra

Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06:57

Habeas Copos dá o tom do Carnaval na Barra Crédito: Marina Silva/CORREIO

O pré-Carnaval de Salvador chega ao fim nesta quarta-feira (11) com uma programação especial no Farol da Barra. O local será tomado por fanfarras e blocos de chão, que resgatam o clima dos antigos carnavais da capital baiana, com muita música, irreverência e proximidade entre artistas e foliões.

A proposta do Habeas Copos é celebrar a folia em sua forma mais tradicional, sem trios elétricos, valorizando instrumentos de sopro, percussão e o desfile a pé. A partir das 19h, diferentes grupos se apresentam no circuito.

A programação desta quarta marca o encerramento oficial do pré-Carnaval na cidade. Já na quinta-feira (12), acontece a abertura oficial do Carnaval de Salvador 2026, no Circuito Osmar (Campo Grande), com o tema “A Rota do Samba”.

37,5 & Febre

Xupisco

Concentra + Não Sai

Quero Mais

Pinguço

Cachasambiero

O Caldo

Amigos do Mestre

Bloco da Faixa

O Chuveirão

Hoje Eu Posso

Arqui Loucura

A Barca Tricolor

Mulheres no Comando

Sabidolândia

Habeas Copos

Saideira

Contaminados Pela Pichunha

Summer