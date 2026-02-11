Acesse sua conta
Sem colar rosa: veja o que é proibido no desfile dos Filhos de Gandhy

Afoxé divulgou condutas proibidas durante o cortejo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:05

Filhos de Gandhy
Filhos de Gandhy Crédito: Marina Silva/CORREIO

Às vésperas da abertura oficial do Carnaval de Salvador 2026, o Afoxé Filhos de Gandhy divulgou as regras para o desfile dos associados. Em publicação no Instagram, o afoxé informou que existem condutas que podem e não podem ser praticadas dentro do cortejo.

Na lista do que não pode estão: colar cor de rosa, suspensão do lençol, customização que descaracteriza a peça original e uso de fantasias antigas. Confira abaixo as proibições:

O que pode e o que não pode no Afoxé Filhos de Gandhy

O que pode e o que não pode no Afoxé Filhos de Gandhy
O que pode e o que não pode no Afoxé Filhos de Gandhy por Reprodução/Instagram
O que pode e o que não pode no Afoxé Filhos de Gandhy por Reprodução/Instagram
O que pode e o que não pode no Afoxé Filhos de Gandhy por Reprodução/Instagram
1 de 4
O que pode e o que não pode no Afoxé Filhos de Gandhy por Reprodução/Instagram

Os Filhos de Gandhy desfilam três dias no Carnaval de 2026. Confira abaixo a programação completa:

15/02 (Domingo) - Circuito Osmar:

14h: Padê no Largo do Pelourinho

15h: Concentração para o desfile na Rua Chile

16/02 (Segunda) - Circuito Dodô:

14h: Concentração para o desfile no Farol da Barra

17/02 (Terça) - Circuito Osmar:

14h: Padê no Largo do Pelourinho

15h: Concentração para o desfile na Rua Chile

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

