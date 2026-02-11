Sem colar rosa: veja o que é proibido no desfile dos Filhos de Gandhy

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:05
Às vésperas da abertura oficial do Carnaval de Salvador 2026, o Afoxé Filhos de Gandhy divulgou as regras para o desfile dos associados. Em publicação no Instagram, o afoxé informou que existem condutas que podem e não podem ser praticadas dentro do cortejo.
Na lista do que não pode estão: colar cor de rosa, suspensão do lençol, customização que descaracteriza a peça original e uso de fantasias antigas. Confira abaixo as proibições:
O que pode e o que não pode no Afoxé Filhos de Gandhy
Os Filhos de Gandhy desfilam três dias no Carnaval de 2026. Confira abaixo a programação completa:
15/02 (Domingo) - Circuito Osmar:
14h: Padê no Largo do Pelourinho
15h: Concentração para o desfile na Rua Chile
16/02 (Segunda) - Circuito Dodô:
14h: Concentração para o desfile no Farol da Barra
17/02 (Terça) - Circuito Osmar:
14h: Padê no Largo do Pelourinho
15h: Concentração para o desfile na Rua Chile
