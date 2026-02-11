O Kanalha faz show gratuito em palco no Farol da Barra nesta quarta-feira (11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:46
O Kanalha realizará um show gratuito no último dia de pré-Carnaval de Salvador. A apresentação ocorre nesta quarta-feira (11), em um palco montado em frente ao Farol da Barra, após o desfile dos bloquinhos do Habeas Copos.
O show do Kanalha é o primeiro de uma programação de sete dias. Ao longo do Carnaval, artistas como Chamusca, RDD, Sammy Dreams, Karmaleoa, Uel, Libreana e Diggo vão se apresentar no local. Confira abaixo programação completa:
Confira a programação completa
Quarta-feira (11)
O Kanalha
Quinta-feira (12)
Chamusca e RDD
Programação do Carnaval 2026
Sexta-feira (13)
Sammy Dreams e Karmaleoa
Sábado (14)
Uel e Libreana
Domingo (15)
Diggo e DJ L.A
Segunda-feira (16)
Grav na Nave com DJ Gueri e DJ L.A
Terça-feira (17)
Afrobapho e Gabi Nilo
Presente no Carnaval de Salvador pelo quarto ano consecutivo, o palco da Torre Beats faz parte dos eventos alternativos que acontecem na folia.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.