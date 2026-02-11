Acesse sua conta
O Kanalha faz show gratuito em palco no Farol da Barra nesta quarta-feira (11)

Danrlei Orrico se apresenta após desfile de blocos do Habeas Copos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:46

O Kannalha faz show em Salvador
O Kanalha faz show em Salvador Crédito: Divulgação

O Kanalha realizará um show gratuito no último dia de pré-Carnaval de Salvador. A apresentação ocorre nesta quarta-feira (11), em um palco montado em frente ao Farol da Barra, após o desfile dos bloquinhos do Habeas Copos.

O show do Kanalha é o primeiro de uma programação de sete dias. Ao longo do Carnaval, artistas como Chamusca, RDD, Sammy Dreams, Karmaleoa, Uel, Libreana e Diggo vão se apresentar no local. Confira abaixo programação completa:

Confira a programação completa

Quarta-feira (11)

O Kanalha

Quinta-feira (12)

Chamusca e RDD

Programação do Carnaval 2026

Sexta-feira (13)

Sammy Dreams e Karmaleoa

Sábado (14)

Uel e Libreana

Domingo (15)

Diggo e DJ L.A

Segunda-feira (16)

Grav na Nave com DJ Gueri e DJ L.A

Terça-feira (17)

Afrobapho e Gabi Nilo

Presente no Carnaval de Salvador pelo quarto ano consecutivo, o palco da Torre Beats faz parte dos eventos alternativos que acontecem na folia.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Salvador

