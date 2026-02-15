Acesse sua conta
Foliã é ferida no olho e homem é baleado no pescoço durante tiroteio no Circuito do Campo Grande

Ocorrência foi na noite de sábado (14)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 16:48

Polícia Civil atua nos circuitos do Carnaval
Polícia Civil atua nos circuitos do Carnaval Crédito: Divulgação

Uma mulher de 22 anos ficou ferida no olho e um homem de 32 anos foi atingido de raspão no pescoço após disparos de arma de fogo registrados na noite do último sábado (14), durante a passagem de um bloco carnavalesco no Circuito Osmar, no Campo Grande, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu após um encontro entre grupos criminosos na Rua Castro Alves, no Centro da capital, quando houve troca de tiros em meio à movimentação de foliões. Ao todo, três pessoas foram atingidas e duas sofreram ferimentos por conta da confusão no local.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Após os tiros, dois suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados por policiais militares. No entanto, segundo a corporação, eles não foram reconhecidos pelas vítimas. O policiamento foi reforçado em toda a região após o ocorrido.

Já segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada pela 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador como tentativa de homicídio. A mulher foi atingida no olho esquerdo, socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. No mesmo episódio, o homem baleado sofreu ferimento de raspão no pescoço.

A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento e imagens do sistema de videomonitoramento estão sendo analisadas para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

Polícia

