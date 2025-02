ESTELIONATO EM SALVADOR

Homem é preso após comprar iPhone com cartão clonado e colocar entrega para casa da avó

Desvio foi acima de R$ 3 mil; mulher confirmou que o neto havia efetuado a compra ilícita

Um homem foi preso na segunda-feira (3) suspeito de estelionato em Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele clonou um cartão, comprou um iPhone 12 Pro e colocou a entrega do celular para a casa da avó, que mora em outro município. Ao ser procurada pela polícia, a mulher confirmou que o neto havia efetuado a compra ilícita. >

A investigação começou após a vítima do golpe denunciar um prejuízo de R$ 3.710,82 na 1ª Delegacia Territorial (DT) dos Barris. Os policiais identificaram - a partir dos registros do cartão - que um celular foi adquirido de forma fraudulenta e o objeto havia sido entregue em São Sebastião do Passé, a 60 km da capital. A polícia acredita que, em alguma momento, o suspeito buscou o aparelho na outra cidade. >