CRIME

Cartão clonado: dupla é presa por desviar mais de R$ 500 mil na Bahia

Todos os envolvidos identificados foram indiciados por furto qualificado mediante fraude, estelionato, associação criminosa e receptação

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos e duas pessoas presas em flagrante na terça-feira (21), em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, pela Polícia Civil. Os alvos estão envolvidos em diversos golpes com cartões clonados, praticados contra empresas do comércio varejista daquela região. Os prejuízos causados pelos criminosos ultrapassam a quantia de R$ 500 mil.