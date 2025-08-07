PÓS-VIA BAHIA

BA-528 passa por serviços de recuperação em Salvador; saiba quais

Obras devem terminar em novembro

Esther Morais

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 06:31

Seinfra inicia obras de recuperação na BA-526, em Salvador Crédito: Ascom/Seinfra

Importante ligação para quem vêm da BR-324 com destino ao Porto de Aratu, a BA-526 passa por serviços de melhoramento e recuperação no trecho saindo da Rótula do CIA, no acesso à Mapele, em direção ao entroncamento da BA-528, na Vila Naval da Barragem, no bairro de Paripe, em Salvador. Iniciada na última terça-feira (05), a previsão de conclusão da obra é no mês de novembro.

As ações em 5 km de extensão estão sendo realizadas pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), por meio do programa Bahia em Movimento, e têm o investimento de R$ 2,6 milhões.

O trecho da BA-526 onde está sendo executado o serviço de requalificação estava sob a responsabilidade da Concessionária Via Bahia. Com o fim do contrato de concessão no último mês de maio, a rodovia voltou a estar a cargo da Seinfra.

Em inspeções no local, a equipe técnica do órgão identificou diversos problemas, como desgaste acentuado do pavimento, presença de buracos, sistema de drenagem obstruído e ausência de manutenção regular, que são fatores que impactam diretamente na trafegabilidade e segurança dos usuários.

Para dar condições de trafegabilidade, o trabalho de conservação foi feito no período do final de maio até a primeira quinzena de julho. Agora, começará os trabalhos com o melhoramento e a recuperação da via.

BA-528 (Estrada do Derba) também terá obras