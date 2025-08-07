BA-528 passa por serviços de recuperação em Salvador; saiba quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 06:31
Importante ligação para quem vêm da BR-324 com destino ao Porto de Aratu, a BA-526 passa por serviços de melhoramento e recuperação no trecho saindo da Rótula do CIA, no acesso à Mapele, em direção ao entroncamento da BA-528, na Vila Naval da Barragem, no bairro de Paripe, em Salvador. Iniciada na última terça-feira (05), a previsão de conclusão da obra é no mês de novembro.
As ações em 5 km de extensão estão sendo realizadas pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), por meio do programa Bahia em Movimento, e têm o investimento de R$ 2,6 milhões.
O trecho da BA-526 onde está sendo executado o serviço de requalificação estava sob a responsabilidade da Concessionária Via Bahia. Com o fim do contrato de concessão no último mês de maio, a rodovia voltou a estar a cargo da Seinfra.
Em inspeções no local, a equipe técnica do órgão identificou diversos problemas, como desgaste acentuado do pavimento, presença de buracos, sistema de drenagem obstruído e ausência de manutenção regular, que são fatores que impactam diretamente na trafegabilidade e segurança dos usuários.
Para dar condições de trafegabilidade, o trabalho de conservação foi feito no período do final de maio até a primeira quinzena de julho. Agora, começará os trabalhos com o melhoramento e a recuperação da via.
Na BA-528, na ligação da Base Naval de Aratu com o entroncamento da BA-526, que também estava sob a responsabilidade da Concessionária Via Bahia, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia vem realizando a manutenção rotineira desde maio. No início deste mês de agosto, os reparos profundos foram feitos na região do Moinho. Em outro ponto da BA-528, entre os entroncamentos da BR-324 e da BA-526, que já pertencia à malha rodoviária da Seinfra, a conservação rotineira é realizada pela equipe técnica do órgão.