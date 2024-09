VIOLÊNCIA

Homem é morto e duas pessoas são feridas em ataque a tiros na Vila Canária

Suspeitos em uma motocicleta dispararam contra vítimas na Rua São Pedro

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 06:58

Um ataque armado deixou um homem morto e duas outras pessoas feridas no bairro de Vila Canária, em Salvador. O caso foi registrado na Rua São Pedro por volta das 16h da quarta-feira (11). De acordo com informações iniciais, dois suspeitos a bordo de uma moto foram os responsáveis pela ação criminosa. Os dois teriam atirado em direção a calçada enquanto passavam pela via.

O homem que acabou morrendo com ação atendia pelo prenome de Jhonatan, mas era conhecido como ‘neguinho’ no bairro. Ele seria o alvo do ataque e foi atingido na cabeça pelos tiros disparados pelos suspeitos. Segundo informações, as outras duas vítimas eram um casal e foram feridas no ataque por estarem passando perto de Jhonatan no momento do crime.

Procurada, a Políica Militar da Bahia (PM-BA) informou que a vítima fatal chegou a ser socorrida para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos. “Na unidade hospitalar, os PMS foram informados de que outras duas pessoas, um homem com escoriações e uma mulher com marcas de disparo deram entrada com ferimentos provenientes da mesma localidade”, diz em nota. Não há mais informações sobre o estado de saúde dos dois.