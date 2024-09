INCENDIADO

'10 homens armados': ataque à ônibus na Av. Gal Costa foi violento e coordenado

Um homem, que prefere não se identificar, diz que não sabe como moradores conseguiram gravar os vídeos do atentado. "Só pode ser um povo que está muito longe porque era tiro o tempo todo. Na hora, só me escondi dentro de casa com medo de uma bala dessa me acertar. Como foi perto, o barulho era ainda mais forte. Quem estava aqui do lado não podia meter a cara ou o celular na janela para ver o que estava acontecendo", conta ele, que só soube do que de fato aconteceu uma hora depois, já com a presença da polícia no local.