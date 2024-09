CRIME

Corpo esquartejado é encontrado dentro de saco no Saboeiro

Um corpo esquartejado foi encontrado dentro de sacos de linhagens no início da tarde desta quarta-feira (11), no final de linha do bairro do Saboeiro, em Salvador. O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a remoção do corpo.