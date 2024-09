VIOLÊNCIA

Viatura da Polícia Militar é atingida durante tiroteio em Abrantes

Mesmo com confronto direto, ninguém foi atingido

Segundo informações da Polícia Civil, policiais estavam realizando um cumprimento de mandado na rua Vila Simara Ellery, quando se depararam com homens armados apontando para o veículo.

Por causa do ocorrido, as aulas da Escola Municipal Silvio Pereira Franco, unidade próxima ao local do tiroteio, foram suspensas por tempo indeterminado como medida de precaução. O grupo está sendo procurado por toda a região.