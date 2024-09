REGIÃO METROPOLITANA

Dois jovens são executados em Lauro de Freitas

Dois jovens foram mortos a tiros na noite de sábado (14) em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo a Polícia Civil, as vítimas são Ramon dos Reis Sena, de 20 anos, e Tales Sa Lopes, de 25. Eles foram executados por criminosos que estavam a bordo de um veículo.

Policiais militares da 52ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e, ao chegarem, constataram o fato, isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e realização da perícia.

A 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) está apurando as mortes. As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas e diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria e motivação do crime.