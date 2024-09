EDUCAÇÃO

Evento "Executivos na Escola" leva experiências profissionais para Instituto Anísio Teixeira

Mais de 50 executivos compartilharam suas experiências profissionais com aproximadamente 300 estudantes

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 22:20

Evento Crédito: Divulgação

A Cibra, empresa de fertilizantes, promoveu nesta quinta-feira (12) o evento "Executivos na Escola", no Instituto Anísio Teixeira. A iniciativa voluntária reuniu mais de 50 executivos da companhia, vindos de diversas regiões e áreas de atuação, que compartilharam suas experiências profissionais com cerca de 300 estudantes, com idades entre 15 e 18 anos. O programa tem como objetivo apoiar adolescentes durante a fase de escolhas profissionais e preparação para o futuro.

Vanilton, aluno de 16 anos do 2º ano do ensino médio, conta como foi participar da experiência. “Estar com profissionais tão experientes e ouvir suas histórias me deu uma nova perspectiva. Hoje, saio daqui mais motivado e com a certeza de que posso avançar, de que o meu sucesso depende apenas de mim."

"Esta foi uma experiência transformadora. Ter a oportunidade de conversar com profissionais que nos apresentaram uma visão clara do mercado de trabalho e os desafios que enfrentaremos me ajudou a entender o caminho a seguir, mesmo diante de possíveis obstáculos", diz João Luca, estudante de 16 anos do 2º ano do ensino médio.