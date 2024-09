CRIME

Homem é surpreendido e executado a tiros no bairro de Macaúbas

Um homem, identificado pela Polícia Civil da Bahia (PC) como Paulo Fernando Rego dos Santos, 52 anos, foi surpreendido e executado na noite de quarta-feira (18), no bairro de Macaúbas, em Salvador. De acordo com informações iniciais, o caso foi registrado por volta das 20h, quando a vítima estava na Rua Barão de Macaúbas e virou alvo de diversos disparos, sem chance de defesa.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que uma equipe do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) BTS foi acionada por conta da ocorrência. No entanto, quando os agentes chegaram ao local do crime, constataram que Paulo já estava morto. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Uma fonte policial consultada pela reportagem afirmou que o autor dos disparos teria chegado de carro no local do crime. "As informações que temos até então é que um veículo, de cor branca, chegou no local em velocidade para não permitir a fuga da vítima. Foram vários disparos deflagrados no local e dava para ver nas imagens que estão rodando a quantidade cápsulas. Entre elas, 9mm", fala o policial, que prefere não se identificar.