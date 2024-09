TRANSPORTE

Ônibus voltam a circular em Vista Alegre após protestos contra morte de jovem em Valéria

As linhas da região estavam interrompidas desde segunda-feira (16)

Os ônibus voltaram a circular no bairro de Vista Alegre, em Salvador, no final da tarde desta quarta-feira (18). Os coletivos já estão atendendo até o fim de linha da localidade. Em Valéria e na região de Lagoa da Paixão, o serviço de transporte permanece suspenso. As linhas da região estavam interrompidas desde segunda-feira (16), devido a um protesto em Valéria pela morte de Wendell de Aragão, baleado por um agente da Polícia Militar (PM).