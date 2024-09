SALVADOR

Morre jovem baleado por PMs em Valéria

Um jovem morreu nesta segunda-feira (16), após ser baleado por policiais militares no bairro de Valéria, em Salvador, na noite do domingo (15) . O transporte foi suspenso na região e ainda não retornou à normalidade, segundo informações da TV Bahia.

Moradores de Valéria protestaram na manhã desta segunda-feira contra a violência policial no bairro. Em um vídeo que a reportagem teve acesso, uma manifestante mostra os pneus sendo queimados na Estrada do Derba. "Estamos aqui fazendo um protesto contra os policiais que entraram na comunidade atirando com várias crianças na praça brincando", afirmou ela. "Queríamos perguntar aos órgãos competentes, que ousadia eles têm de entrar numa favela da comunidade atirando, sabendo que no dia de domingo as crianças têm o seu direito de brincar na praça. E agora, as crianças não podem brincar mais?", questionou.