LUTO

Influencer fala pela primeira vez após morte da filha em acidente doméstico: 'Vou carregar isso pro resto da vida'

O influenciador não falou sobre as circunstâncias do acidente, mas amigos dele contam que Maitê teria se afogado na piscina da casa onde o pai passava o fim de semana com amigos. Eles chegaram a tentar socorrê-la e reanimá-la, sem sucesso.

“Talvez um dia eu encontre uma resposta, mas por enquanto estou vivendo um pesadelo infinito. É difícil voltar a sorrir sabendo que falta parte de mim, só peço que Deus me dê forças. Agradeço a todos que me enviaram mensagem, não tenho ânimo para ficar aqui no Instagram ainda. Estou tentando me recuperar! Te amo, Maitê. Nunca vou esquecer de você, minha filha”, concluiu Matheuszinho.